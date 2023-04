Roland-Garros sort du silence pour le calvaire de Nadal

Thibault Morlain

Alors que le début de Roland-Garros approche, on ne sait toujours pas si Rafael Nadal pourra être présent à Porte d'Auteil. En effet, l'Espagnol est toujours en délicatesse avec son physique et les dernières nouvelles ne sont pas forcément bonnes puisqu'il vient de déclarer forfait pour le tournoi de Madrid. On s'inquiète donc pour Nadal à l'approche de Roland-Garros et ce vendredi, Amélie Mauresmo, directrice du Grand Chelem parisien, a évoqué le cas 14e fois vainqueur sur la terre battue.

Roland-Garros débutera à la fin du mois de mai et alors que l'échéance approche, une grande incertitude subsiste encore et toujours. Rafael Nadal sera-t-il de la partie ? A Porte d'Auteuil, l'Espagnol est comme chez lui, lui qui a remporté 14 fois le Grand Chelem parisien. Si Nadal rêve bien évidemment de remporter un 15ème Roland-Garros, il faudra pour cela que son physique le laisse tranquille. Et pour le moment, cela ne semble pas être le cas. Le 14ème joueur mondial vient de déclarer forfait au tournoi de Madrid, retardant ainsi un peu plus sa préparation pour Roland-Garros. A moins qu'il ne finisse pas déclarer forfait.

« On a envie de le voir évoluer ici à Roland-Garros »

Les questions se posent concernant la présence ou non de Rafael Nadal à Roland-Garros cette année. Ce vendredi, lors d'une conférence de presse, Amélie Mauresmo s'est confiée à propos de l'Espagnol. La directrice du Grand Chelem parisien a alors expliqué : « On suit de près son état physique et les différentes annonces qu'il peut faire. On est allé le voir il n'y a pas longtemps dans son académie, où il était encore en difficulté. Il nous l'avait exprimé par rapport à ses blessures. Oui, on suit. On a envie de le voir évoluer ici à Roland-Garros, il est 14 fois vainqueur ici, il est un peu chez lui. C'est évident que d'avoir Rafael Nadal qui joue le tournoi c'est quelque chose qu'on a envie de voir. Après vous avoir dit ça, je n'ai pas plus d'information que cela. Je sais que ce qui est certain c'est qu'il fera le maximum pour être présent et si vraiment il ne peux pas jouer, c'est que c'est sérieux et qu'il ne peut pas faire autrement. On le sait tous, il a juste une envie chaque année, c'est de revenir ici ».

« Nadal est immense, mais j'ai envie de dire que Roland-Garros est encore plus immense »