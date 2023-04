Djokovic prêt à entraîner une star, il se fait bâcher

La rédaction

La relation entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios s'est réchauffée ces derniers temps. A tel point que le joueur serbe a proposé ses services à l'Australien, actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure du genou. Mais l'ancien finaliste de Wimbledon ne semble pas vouloir de Djokovic comme prochain entraîneur.

Pendant longtemps, Novak Djokovic et Nick Kyrgios ne pouvaient pas se supporter sur le circuit. Mais le Serbe a été touché par le soutien de l'Australien lors de la période Covid-19, alors que beaucoup le critiquaient en raison de son choix de ne pas se faire vacciner. L'actuel numéro un mondial avait profité de la finale de Wimbledon en 2022 pour s'adresser à Kyrgios. « Nick, tu reviendras ici, en finale. Je te respecte vraiment énormément. Tu es un joueur phénoménal, un talent incroyable. On te l’a beaucoup dit au fil des années, mais maintenant ça se met en place. On va beaucoup te voir en fin de Grand Chelem. Je n’aurais jamais imaginé dire autant de choses sur toi. Ok, c’est officiellement une « bromance » ! C’est le début d’une merveilleuse relation entre nous » avait-il déclaré après sa finale remportée face à son nouvel ami.





Djokovic envoie un message insolite à Kyrgios

Depuis, leur relation semble être au beau fixe comme l'illustre l'invitation de Novak Djokovic. Un message insolite lancé après sa victoire sur Luca Van Assche ce mercredi. « J’aimerais beaucoup entraîner Nick Kyrgios. Il gagnerait cinq Grands Chelems avec moi, mais ce ne serait pas donné » a déclaré le Serbe, hilare. Et la réponse de Nick Kyrgios ne s'est pas fait attendre.

Kyrgios lui répond sur les réseaux sociaux