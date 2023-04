Tennis : Panique pour Monfils avant Roland-Garros

Thibault Morlain

Alors que Roland-Garros débutera à la fin du mois de mai, la question sera de savoir dans quel état arriveront les favoris. Quid également des Français ? Les Tricolores sont actuellement loin des meilleurs aujourd'hui, en témoigne notamment la forme actuelle de Gaël Monfils. 322ème au classement ATP, il a d'ailleurs livré un constat inquiétant à quelques semaines du Grand Chelem parisien.

Depuis plusieurs mois maintenant, Gaël Monfils traverse une période compliquée. Le Français cherche aujourd'hui à retrouver son meilleur niveau, mais c'est loin d'être simple. Pointant à la 322ème place du classement ATP, il avait décidé de s'aligner au tournoi de Banja Luka. L'aventure aura été de courte durée puisque Gaël Monfils a été éliminé par Jiri Lehecka, en deux sets. Et c'est suite à ce revers que le Français s'est montré loin d'être rassurant sur son niveau de jeu alors que Roland-Garros approche.

« Je suis très loin »

« Aujourd'hui, clairement, (Jiri) Lechecka est beaucoup plus fort que moi. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que le mec est bien plus fort que moi. Donc un match compliqué. Mes soucis physiques ? Il n'y a même pas besoin de parler de ça, parce que le mec est plus fort. Je joue un mec en confiance, un jeune qui monte bien. Il n'y a rien à écrire d'autre que simplement le mec est plus fort que moi. Déçu, inquiet d'être loin d'un joueur comme lui ? Je ne suis pas loin, je suis très loin de ce niveau-là ! Et donc, il faut travailler pour espérer, peut-être, être loin. Parce que là, je suis très loin », a d'abord expliqué Gaël Monfils, rapporté par L'Equipe .

« Il faut repartir au travail, continuer »