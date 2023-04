Roland-Garros : 13 Français déjà dans le grand tableau, la fête !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le tennis français n'est pas dans la forme de sa vie, c'est vrai. Aucun joueur ne figure parmi les 40 premiers joueurs mondiaux et c'est un danger à l'approche de Roland-Garros. Néanmoins, on peut tout de même se féliciter d'avoir aujourd'hui 11 joueurs dans le top 100, c'est juste un peu moins que les Etats-Unis (13) mais un peu plus que l'Espagne (9). Ils seront donc nombreux à jouer dans le grand tableau du deuxième Grand Chelem de l'année, ce qui promet tout de même une ambiance incroyable en première semaine.

A environ un mois et demi du début du grand tableau de Roland-Garros, le cut est tombé et cette année il fallait être classé à la 97ème au maximum pour être assuré de faire partie de l'aventure. 7 joueurs bénéficieront de leur classement protégé, comme c'est le cas pour Gaël Monfils et Jérémy Chardy. Ce qui porte pour le moment le total à 13 joueurs français assurés d'être dans le grand tableau. C'est déjà un beau total.

20 joueurs présents à Roland ?

A l'heure actuelle, 13 Français sont donc sur la liste du grand tableau de Roland-Garros et le chiffre ne fera que progresser. Avec les 5 ou 6 invitations à venir et ceux qui sortiront des qualifications, le chiffre pourrait atteindre les 20 joueurs. L'année dernière, seuls 16 Français étaient présents dans le tableau mais l'ambiance avait été au rendez-vous la première semaine. A priori, on peut s'attendre à la même chose. Chez les femmes en revanche, elles ne sont pour l'instant que 3 à avoir cette chance...

Enfin une chance d'aller loin ?

Parmi tous les Français présents pour le grand tableau, les profils sont bien différents. Entre Richard Gasquet, numéro 1 tricolore à 36 ans, les joueurs à maturité sur le tard comme Quentin Halys ou Grégoire Barrère, les chances seront multiples de toute façon. Le seul problème : ils ne seront pas tête de série a priori, un danger puisqu'ils pourront tomber d'entrée contre les meilleurs mondiaux. Depuis Hugo Gaston en 2020, aucun joueur n'a réussi à se hisser en huitièmes de finale donc le défi sera de taille. Pourra-t-on déjà compter sur la jeunesse, Luca Van Assche et Arthur Fils ? Rendez-vous le 28 mai prochain.

De grands noms sur les starting-blocks

Habituellement, le cut pour entrer dans un tableau de Grand Chelem est à 104. Cette année, avec les 7 joueurs qui utilisent leur classement protégé en raison de blessures notamment, de grands noms restent en dehors pour quelques places... C'est le cas de David Goffin, Dominic Thiem et Fabio Fognini. En revanche, il devrait y avoir quelques forfaits d'ici-là, ce qui permettra au moins au Belge (1 forfait nécessaire encore) et à l'Autrichien (3) de rentrer également. La question d'une wild card pour l'ancien double finaliste Porte d'Auteuil serait alors réglée...