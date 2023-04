Roland-Garros : Djokovic en danger ? Il lâche une réponse cinglante

La rédaction

Le tournoi de Banja Luka en Bosnie voit pour sa 1ère édition sur le circuit ATP, la présence de Novak Djokovic. Décevant à Monte-Carlo, le Serbe espère rebondir en remportant le tournoi afin de définitivement lancer sa saison sur terre-battue. Questionné sur la suite de la saison, Djokovic n’a pas mâché ses mots : Le Serbe ne veut pas penser à la suite lui qui est désormais âgé de 35 ans.

Ce mercredi, Novak Djokovic rejouera son 1er match officiel depuis sa défaite étonnante face à Lorenzo Musetti en quarts de finale du Masters de Monte-Carlo. Forcément déçu, le numéro 1 mondial se sait attendu au tournant. Et pour cause, alors que Rafael Nadal ne semble pas apercevoir le bout du tunnel avec sa blessure à la jambe, Djokovic est annoncé comme le grand favori de Roland-Garros en juin prochain. Mais interrogé à ce sujet en conférence de presse, ce dernier a botté en touche.

«Ça me fatigue de penser à ce qui vient ensuite»

Alors qu’il n’a pas pu participer aux monuments américains à Indian Wells et à Miami, Novak Djokovic n’a pas su démarrer sa saison sur terre-battue à Monte-Carlo. Mais le Serbe ne semble pas inquiet, et compte bien inverser la tendance. En revanche, ce dernier semble agacé d’être questionné sur la suite de sa saison, mais également de sa carrière. « Mes pensées se tournent uniquement vers Banja Luka, je veux profiter de ma présence ici. Je joue au tennis professionnellement depuis 20 ans, ça me fatigue de penser à ce qui vient ensuite, de tout planifier » .

«Personne ne sait ce qui se passera dans le futur»