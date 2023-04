Tennis : Djokovic en plein doute ? Il balance

La rédaction

Alors qu’il a obtenu son 10ème titre à l’Open d’Australie en ce début d’année 2023, Novak Djokovic connaît une légère méforme. Après avoir manqué les monuments américains (Indian Wells, Miami) à cause de sa situation vaccinale, le Serbe s’est fait éliminer par Lorenzo Musetti à Monte-Carlo. Réputé pour ses débuts timides sur terre-battue, Djokovic inquiète tout de même certains observateurs. Pour Patrick Mouratoglou, cela s’explique par un manque de condition.

Jeudi dernier, le jeune Italien Lorenzo Musetti réalisait un gros coup en éliminant le numéro 1 mondial Novak Djokovic en 8èmes de finale du Masters de Monte-Carlo (remporté par Andrey Rublev). Dépassé, le Serbe était pourtant annoncé comme le grand favori du tournoi. À désormais quelques semaines du début de Roland-Garros, l’état de forme du numéro 1 mondial laisse place à quelques doutes, même si ce dernier devrait enchaîner quelques tournois sur terre-battue afin de s’y accommoder parfaitement.

«J'ai fait beaucoup de mal», l'improbable aveu de ce crack du tennis ! https://t.co/0DC8uO7JHy pic.twitter.com/Mdfr1NQSy3 — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Mouratoglou «pas inquiet» pour Djokovic

Ancien entraîneur du jeune Holger Rune, Patrick Mouratoglou s’est exprimé sur le champion Serbe : « Je ne suis pas inquiet pour lui. Il a fait la même chose l’année dernière, il est passé par là à Monte-Carlo. Je pense que ces longues périodes sans match lui coûtent, alors que tout le monde est en confiance. Il vient d’arriver, il n’a pas de référence. Et même en termes de motivation… Je ne suis pas dans sa poche, je ne sais pas comment il s’entraîne » , déclare le Français, fondateur de la Mouratoglou Academy sur Eurosport .

Djokovic en méforme, compréhensible selon Mouratoglou