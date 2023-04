A la retraite, Tsonga ne lâche pas le tennis !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Retraité des courts depuis le tournoi de Roland-Garros l'année dernière, Jo-Wilfried Tsonga reste pour autant très proche du monde du tennis. Le Français, certainement l'un des meilleurs depuis le début de l'ère Open, a vécu des dernières années compliquées. Malgré tout, il continue de travailler dans son académie dans le sud de la France et récemment, il a fait une belle acquisition !

Finaliste de l'Open d'Australie en 2008, Jo-Wilfried Tsonga a pris sa retraite au terme d'une incroyable carrière qui aurait pu être encore mieux sans le Big 3. Pendant de longues années, le Manceau a bâti une belle relation avec Thierry Ascione, son entraîneur lorsqu'il était joueur, à tel point que les deux hommes ne se quittent plus dans les affaires. Récemment, les deux hommes ont racheté le tournoi de Metz, un ATP 250 encore bien accroché dans le calendrier.

Nouveau propriétaire du Moselle Open

Contestée par des actionnaires minoritaires, l'acquisition du Moselle Open, l'ATP 250 de Metz, est finalement revenue à Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione la semaine dernière. C'est la chambre commerciale du tribunal judiciaire de la ville qui a fini par valider la décision. « La société se félicite de cette décision qui permet de pérenniser le Moselle Open dans le paysage sportif de la Moselle et de la région Grand-Est » peut-on lire dans le communiqué.

Nouvelle place dans le calendrier, super occasion

Si cette acquisition est intéressante, c'est aussi parce que le tournoi de Metz pourrait évoluer. Jusqu'à cette année, le tournoi se déroulait traditionnellement en septembre, après l'US Open. Dès 2023, le tournoi change de place et sera placé juste après Bercy. Autrement dit : Tsonga et Ascione peuvent espérer voir de grands noms débarquer pour peut-être aller chercher les derniers points qui manquent pour une qualification au Masters.

Tsonga, un lien éternel avec le tennis ?

Alors qu'il avait déjà créé une académie de tennis avec son ancien entraîneur, Jo-Wilfried Tsonga poursuit sa belle reconversion avec succès. D'ailleurs, il y a quelques mois, il n'avait pas fermé la porte à une éventuelle aventure en tant qu'entraîneur, pour un vrai retour au plus près du circuit ATP. Pour le moment en tout cas, il peut se féliciter de cette bonne nouvelle...