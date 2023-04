De retour sur terre, Caroline Garcia a un gros coup à jouer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un premier trimestre entre déceptions et promesses, Caroline Garcia démarre sa saison sur terre battue cette semaine à Stuttgart, dans un tournoi hyper relevé où 9 des 10 meilleures joueuses du monde sont présentes. Durant cette période, elle a un gros coup à jouer puisque c'est à partir du gazon qu'elle avait retrouvé son meilleur niveau.

Toujours dans le top 5 au classement WTA cette semaine, Caroline Garcia peut prétendre à monter encore plus haut dans les semaines qui arrivent. La Française, qui a connu quelques difficultés dans les grands rendez-vous depuis le début de la saison, doit retrouver toute sa confiance pour briller. Il y a quelques mois, on la voyait même devenir la dauphine d'Iga Swiatek au classement.

Retour de l'entraîneur

A la suite de la tournée américaine sur dur, Caroline Garcia a annoncé avoir retrouvé son entraîneur Bertrand Perret qui l'avait ramenée vers les sommets. Ce dernier était parti juste avant le début du Masters il y a six mois, le plus grand titre de la carrière de la Lyonnaise. Après ses premiers matches en Billie Jean King Cup le week-end dernier, Garcia est de retour sur le circuit WTA et elle a connu une entrée en matière pas si simple.

WTA : Stuttgart, gros tournoi aux allures de WTA 1000 ! https://t.co/snyCKWoLmZ pic.twitter.com/vGKk3RaQ2e — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Un bon tournoi pour se tester

Opposée à la locale Tatjana Maria pour son premier match jeudi, Caroline Garcia a l'occasion de se mesurer directement à de grandes joueuses si elle avance. Vendredi, elle affronte la Russe Anastasia Potapova qui a disposé facilement de Coco Gauff au tour précédent mais en cas de victoire, elle pourrait rencontrer Aryna Sabalenka en demi-finales.

La confiance primordiale

Depuis le début de l'année, Caroline Garcia a souvent fait part de l'élément indispensable à son jeu : la confiance. 11ème joueuse à la Race, le classement sur l'année en cours, elle a surtout déçu dans les grands tournois lorsqu'elle a perdu face à des joueuses dont elle est largement au-dessus normalement. En tout cas, il faut espérer qu'elle profite à fond des deux prochains mois, elle qui n'a pas beaucoup de points à défendre.