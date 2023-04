Djokovic poussé dans ses retranchements, il est enchanté !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, Novak Djokovic faisait son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Banja Luka face au prometteur jeune espoir français Luca Van Assche, qui vient d'entrer dans le top 100. Ce dernier, vainqueur de Stan Wawrinka dans ce qui constituait sa deuxième victoire sur le circuit principal, s'offrait un duel de prestige face au numéro 1 mondial et il en a bien profité ! Le Serbe, pas en grande forme, confirme les inquiétudes autour de son coude.

L'écart était forcément immense mercredi entre Luca Van Assche et Novak Djokovic. Pourtant le Français a fait plus que rivaliser que le Serbe pendant une bonne partie du match. Pour Djokovic, ce n'est pas une bonne entrée en matière, lui qui sort d'un Monte-Carlo décevant où il s'est incliné dès son deuxième match face à Lorenzo Musetti.

Une formidable expérience

Luca Van Assche n'a pas encore 19 ans mais il a eu la chance de bien tomber cette semaine pour avoir l'opportunité de défier le numéro 1 mondial. Le Français est même allé jusqu'à gagner la première manche au tie-break, avant de céder petit à petit. « Je suis un compétiteur, donc quand je perds, je suis déçu. Après, ça reste un match super intéressant. Jouer le n°1 mondial, devant son public, c'est toujours une belle expérience. Forcément, il y a la déception d'avoir perdu, mais sentir que je pouvais rivaliser, cela donne beaucoup de confiance » a-t-il confié, bien heureux.

Roland-Garros : Djokovic en danger ? Il lâche une réponse cinglante https://t.co/TYRC7cqpgi pic.twitter.com/V130JwimoB — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Djokovic a eu chaud

Disputé dans des conditions difficiles à cause du mauvais temps qui a perturbé la journée de mardi notamment, le match n'était pas si loin de tourner en la faveur du Français. Mais le numéro 1 mondial a fini par prendre le dessus dans une longue bataille de 2h42 et il était forcément rassuré. « C'est probablement le court le plus lent, les conditions les plus lentes dans lesquelles j'ai jamais joué, pour être honnête. Je n'arrivais pas à pénétrer dans le court. Je n'arrivais pas à lui faire passer la moindre balle. Il a été sur chaque balle pendant un set et demi jusqu'à ce que je commence à avoir un certain rythme » a-t-il déploré.

Alerte au coude terminée ?

Novak Djokovic portait toujours une protection au coude droit lors de son match mais il a semblé être un peu plus à l'aise mercredi, ne concédant sa mise en jeu que deux fois. Néanmoins, le Serbe reste très prudent puisqu'il a par exemple écourté son entraînement avant d'affronter Luca Van Assche. Il sera très surveillé pour la suite du tournoi de toute façon, sachant que les événements s'enchaîneront rapidement ensuite avec Madrid et Rome.