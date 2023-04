Tennis : Ce jeune espoir français est bouillant, Djokovic peut trembler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du tournoi de Roland-Garros chez les juniors en 2021, Luca Van Assche a pris une nouvelle dimension en 2023. Titré sur le circuit Challenger à deux reprises, le jeune Français vient d'intégrer le top 100 pour la première fois de sa carrière et il a même commencé à gagner sur le grand circuit. Assuré d'être dans le grand tableau de Roland-Garros sans invitation, il peut savourer en attendant puisqu'il vient de s'offrir un match de gala face au numéro 1 mondial Novak Djokovic.

Après avoir remporté son premier match sur le circuit ATP à Estoril, Luca Van Assche continue sa progression. Le Français de même pas 19 ans pointe aujourd'hui à la 87ème place mondiale et il est présent cette semaine à l'ATP 250 de Banja Luka, en Bosnie. Le hasard du tirage au sort a fait qu'il devait affronter Stan Wawrinka au premier tour dans la perspective d'un duel potentiel avec Novak Djokovic. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour lui !

Un nouvel exploit

Même si le Suisse n'est plus au niveau qui lui a permis de remporter 3 titres du Grand Chelem durant sa carrière, il fallait être très costaud pour aller chercher sa plus belle victoire. Luca Van Assche a longtemps subi les coups de Wawrinka et il est même passé tout proche de la défaite avant de parvenir à gagner. « C'est une immense fierté d'avoir battu Stan Wawrinka. On connaît le champion qu'il est. Ça reste Stan ! C'était un match compliqué. Il joue toujours super bien, ça s'est joué à pas grand-chose donc je suis super content de m'en être sorti » déclarait-il après la rencontre.

Une opportunité énorme

Cette victoire fait d'autant plus plaisir pour Van Assche puisque ce dernier aura la chance de défier Novak Djokovic au deuxième tour. Pour un joueur qui débarque sur le circuit, c'est une magnifique occasion de se mesurer à ce qui se fait de mieux. « C'est quelque chose d'incroyable de pouvoir jouer Novak Djokovic ici. On n'est pas en Serbie, mais c'est chez lui. C'est vraiment un honneur. Ça va être super intéressant. J'ai rarement affronté des joueurs de ce niveau, même si j'ai déjà joué Cameron Norrie. Je sais que je peux rivaliser » a-t-il annoncé, confiant. Espérons qu'il en profite à fond.

Inquiétude au coude pour le Serbe ?