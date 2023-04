Federer, Nadal... Il fait une comparaison hallucinante !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 5 mondial cette semaine après l'échec de la défense de son titre à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas a été invité à discuter de plusieurs sujets comme par exemple la victoire d'Andrey Rublev dont il avait un temps critiqué le jeu. Il a surtout évoqué la rivalité naissante entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, jusqu'à faire de sérieuses déclarations...

Tout le monde s'accorde pour dire que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner forment une belle rivalité qui risque de durer un moment. Les deux joueurs sont en plus en bons termes et semblent capables de s'illustrer partout. D'ailleurs, l'Italien est déjà l'un des plus réguliers en Masters 1000 ces derniers temps puisqu'il a atteint au moins les demi-finales des trois premiers tournois de cette catégorie. Des points communs qui ne laissent aucun doute pour Stefanos Tsitsipas.

Un nouveau Fedal ?

Au cours de leur carrière, Rafael Nadal et Roger Federer se sont affrontés à 40 reprises. C'est moins que Nadal-Djokovic ou Djokovic-Federer mais c'est sûrement la rivalité la plus marquante de l'histoire du tennis. « Alcaraz-Sinner est et sera un autre type de rivalité, une grande rivalité à mon avis, commençant par le fait que ce sont deux joueurs qui ont pratiquement le même âge, un peu comme celle qu'ont eu Nadal-Federer, bien qu'il soit vrai qu'il y avait une grande différence d'âge entre eux » a-t-il déclaré. Il y a des similitudes, c'est vrai, comme le fait que les deux soient des joueurs incroyablement fair-play, plutôt logique pour des jeunes joueurs qui ont grandi avec ces légendes du jeu.

Une rivalité difficile à contrôler ?

A la manière de la génération Medvedev-Tsitsipas-Zverev, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont débarqué sur le circuit pour tout gagner. Dans les années à venir, ils seront forcément amenés à gagner des tournois du Grand Chelem, une affaire déjà accomplie pour l'Espagnol, au-dessus du lot. Mais forcément, cela laisse un peu moins de place pour les autres qui étaient également programmés pour gagner un Majeur... « L'arrivée d'Alcaraz rend l'objectif de remporter un Grand Chelem un peu plus compliqué qu'il ne l'était déjà, mais j'adore les défis difficiles. Peu de choses sont plus satisfaisantes que de relever un défi aussi difficile » a confié le Grec, deux fois finaliste en Grand Chelem.

Des affrontements déjà incroyables

Stefanos Tsitsipas a raison sur une chose : à la manière de Federer et Nadal, Alcaraz et Sinner se battent vraiment l'un contre l'autre lorsqu'il se rencontrent. A l'heure actuelle, les deux hommes en sont à 3-3 dans leurs confrontations mais c'est surtout qu'à chaque fois, leurs duels sont marquants. Est-ce qu'ils auront la chance de s'affronter autant de fois que les deux légendes ? Pas sûr mais on risque de les voir sur le même court un bon moment.