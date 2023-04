Retour en Chine pour la WTA, forcée de plier le genou

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Privé de tournois en Chine d'abord à cause de la pandémie mondiale puis en raison de la situation difficile autour de Peng Shuai, le circuit WTA fait machine arrière à partir de 2023. Les dirigeants ont annoncé récemment que les joueuses auront l'occasion de disputer plusieurs tournois en Chine dès cette année, la faute à un manque d'argent évident. Le pays est depuis de nombreuses années un partenaire très important et il devenait difficile de résister...

Traditionnellement, le circuit WTA accueille une tournée asiatique phénoménale dans son calendrier, avec par exemple Wuhan et Pékin qui font partie des tournois les plus réputés. Mais les choses ont changé il y a 3 ans lorsque la pandémie de Covid-19 a fait son apparition. Ensuite, l'affaire Peng Shuai, ancienne joueuse de tennis qui a disparu après avoir accusé un haut dirigeant de viol, a éclaté et là, la WTA a décidé de mener un combat contre son grand partenaire financier.

Retour à la normale en 2023

Lorsque l'affaire Peng Shuai a éclaté en novembre 2021, Steve Simon, le patron de la WTA, a décidé de suspendre les tournois en Chine, une décision forte mais coûteuse. « En 2021, lorsque la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai s'est courageusement manifestée, la WTA a pris position et a suspendu l'organisation d'événements en Chine. Après 16 mois de compétitions de tennis suspendues en Chine et des efforts soutenus pour répondre à nos demandes initiales, la situation n'a montré aucun signe de changement. Nous avons conclu que nous n'atteindrons jamais pleinement ces objectifs. Pour ces raisons, la WTA lève sa suspension de l'organisation de tournois en République populaire de Chine et reprendra les tournois en Chine en septembre prochain » peut-on lire.

Une situation encore trouble

Depuis de longs mois, la situation de Peng Shuai n'est pas très claire. L'ancienne numéro 1 mondiale en double n'est pas vraiment réapparue mais la WTA affirme avoir gardé contact avec elle. « Nous n'avons pas pu atteindre tous nos objectifs, mais nous sommes restés en contact avec des proches de Peng et nous sommes assurés qu'elle vit en sécurité avec sa famille à Pékin » apprend-on. C'est la fin d'un long combat qui n'aura pas vraiment changé les choses...

Un impact financier trop important

Fidèle partenaire de la WTA, la Chine était un marché essentiel et récemment, de nombreuses joueuses ont regretté les différences financières de plus en plus importantes. En effet, le prize money a diminué ces derniers temps et il fallait vite trouver une solution. C'est donc plutôt logique de voir la WTA faire machine arrière pour retrouver un certain confort financier. Pour l'heure, le calendrier précis n'a pas été annoncé.