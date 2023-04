Comparé à Nadal, il calme tout le monde

La rédaction

Véritable sensation du tennis depuis quelques mois, Carlos Alcaraz ne finit plus d'être comparé aux plus grands joueurs de l'histoire. À 20 ans, l'Espagnol est bien évidemment comparé à son compatriote, Rafael Nadal. Mais cette comparaison, aussi flatteuse qu'elle soit, ne plaît pas à Alcaraz.

Vainqueur du tournoi de Barcelone face au Grec Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz vit un début d'année contrasté. Souvent blessé, il a au moins le mérite de revenir en gagnant à chaque fois les tournois de reprise. Et forcément, un aussi grand talent si jeune, espagnol, à l'aise sur terre battue, les comparaisons avec Nadal vont bon train.

«Je ne veux pas prendre la place de qui que ce soit»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Carlos Alcaraz a évoqué cette comparaison avec son compatriote, Rafael Nadal : « Je ne veux pas prendre la place de qui que ce soit. Je me sens chanceux d’avoir autant de gens qui me soutiennent et me transmettent cette énergie positive dès le premier match. Les deux années où Rafa n’a pas été là, j’ai eu de la chance ou disons que j’ai gagné le titre. J’ai toujours voulu jouer contre les meilleurs, c’est dommage que nous n’ayons pas pu profiter de Rafa ces deux dernières années. »

«Espérons que Nadal continue à jouer longtemps»