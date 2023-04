Le clan Nadal inquiète avant Roland-Garros

Thibault Morlain

A quasiment un mois du début de Roland-Garros, on ne sait toujours pas si Rafael Nadal sera présent sur la terre battue battue parisienne. D'ailleurs, on ne sait toujours pas quand l'Espagnol fera son retour à compétition. Alors que Nadal vient de déclarer forfait pour le tournoi de Madrid, son entraîneur, Carlos Moya, a fait le point pour la suite.

Avec déjà 14 titres à Roland-Garros, Rafael Nadal peut rêver d'un 15ème sacre à la Porte d'Auteuil. Cela pourrait-il arriver en 2023 ? Tout dépendra de l'état physique de l'Espagnol et pour le moment, c'est loin d'être rassurant. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que Nadal se traine un pépin physique dont il n'arrive pas à se défaire. Ne pouvant évoluer au plus haut niveau, il retard alors son retour à compétition. Rafael Nadal a ainsi déclaré forfait pour le tournoi de Madrid, mais alors que Roland-Garros approche, l'incertitude plane concernant la présence ou non du natif de Manacor.

Roland-Garros : Une grande nouvelle tombe pour Rafael Nadal https://t.co/3h5A8kMLpT pic.twitter.com/3gEaGtugSu — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

« Aucune certitude »

Quand reverra-t-on Rafael Nadal à la compétition ? Telle est donc la question qui se pose. Alors que l'Espagnol pourrait s'aligner au tournoi de Rome, juste avant Roland-Garros, c'est encore très incertain. En effet, pour Sky Sport , Carlos Moya, entraîneur de Nadal, a expliqué : « Notre espoir est de le voir à Rome avant qu'il ne puisse jouer à Roland-Garros. A l'heure actuelle, nous n'avons cependant aucune certitude et je ne peux pas donner de réponse précise ».

« Ce qui est certain c'est qu'il fera le maximum pour être présent »