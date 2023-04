Roland-Garros : Fiasco pour Nadal, c'est historique

Amadou Diawara

Depuis son premier sacre à Roland-Garros en 2005, Rafael Nadal n'a cédé que quatre saladiers d'argent en presque vingt ans. Interrogé sur son neveu, Toni Nadal a laisser passer un terrible message sur ses chances de titre à la Porte d'Auteuil cette saison. Selon lui, le parcours de Rafael Nadal dépend du tirage au sort.

Rafael Nadal est au plus mal. Alors qu'il a fêté 36 ans, le Majorquin est très handicapé par son corps ces derniers mois. En effet, Rafael Nadal enchaine les pépins physiques. Ce qui pourrait lui être fatal à Roland-Garros (28 mai au 11 juin). A cinq semaines de la prochaine édition du Grand Chelem français, Rafael Nadal est loin d'être à 100% de ses capacités physiques. Et à en croire Toni Nadal, l'oncle du joueur, il ne sera pas du tout remis d'ici son entrée en lice à la Porte d'Auteuil.

Une terrible nouvelle secoue le XV de France, Fabien Galthié se livre https://t.co/zdTTQHhQPI pic.twitter.com/tBg3BYw32l — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Rafael Nadal a laissé échapper 4 Roland-Garros

« Rafael est en train de récupérer, je ne pense pas qu’il soit loin de pouvoir reprendre la compétition. nous ne devons pas nous tromper. Évidemment, il ne viendra pas à Roland Garros avec une bonne préparation. Depuis le 18 janvier, il n’a pas joué de matchs, cela fait un certain temps sans compétition. Et avant l’Australie il n’avait pas joué beaucoup de matchs non plus, mais Rafa reprend le rythme rapidement et dans un Grand Chelem, cela dépend du tirage au sort. S’il a la chance d’avoir un tirage au sort abordable dans les premiers tours, alors tout peut arriver » , a regretté Toni Nadal lors d'un entretien accordé à RTVE . Selon son oncle, Rafael Nadal ne devrait pas remporter Roland-Garros cette année, sauf miracle. Une mésaventure qu'il n'a vécu qu'à quatre reprises depuis son premier sacre à Paris.

Toni Nadal craint un nouveau fiasco

Auréolé de son premier titre à Roland-Garros en 2005, Rafael Nadal a exposé 14 saladiers d'argent au total dans son armoire à trophées. En 17 ans, le Majorquin n'a cédé le Grand Chelem français que quatre fois. En 2009, Rafael Nadal s'est incliné face à Robin Söderling en huitième de finale, avant que Roger Federer ne remporte la compétition. En 2015, Novak Djokovic a écarté son rival espagnol en quart de finale avant de sombrer face à Stan Wawrinka en finale. En 2016, Rafael Nadal a déclaré forfait avant d'affronter Marcel Granollers au troisième tour. Novak Djokovic remportera ensuite le tournoi face à Andy Murray. Enfin, en 2021, l'ogre serbe est venu à bout de Rafael Nadal dans le dernier carré, avant de battre Stefanos Tsitsipas en finale.