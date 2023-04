«Un exemple» : L’héritier de Nadal le fait halluciner

Pierrick Levallet

Rafael Nadal se rapproche de plus en plus de la retraite, mais son héritier est déjà tout trouvé avec Carlos Alcaraz. Le joueur de 19 ans s'est d'ailleurs imposé en finale de l'ATP 500 de Barcelone ce dimanche face à Stéfanos Tsitsipas (6-3, 6-4). Le Grec lui a d'ailleurs rendu hommage après sa défaite.

À 36 ans, Rafael Nadal est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Mais le tennis espagnol n’a pas à s’en faire pour autant, puisque son héritier est déjà tout trouvé. « Je pense que Carlos Alcaraz pourrait être le prochain Rafael Nadal de notre tennis » a ainsi confié Stéfanos Tsitsipas récemment. Le Grec s’est d’ailleurs incliné face au joueur de 19 ans ce dimanche en finale de l’ATP 500 de Barcelone (6-3, 6-4). Et il n’a pas manqué de le faire passer un petit message après la rencontre.

«Tu es un exemple pour nous»

« Calme‐toi hermano. Vas‑y doucement. Tu pourrais partager un peu. Blague à part, félicitations pour la... 30e fois. J’ai eu la chance de te voir jouer il y a quelques années et j’ai vu que tu serais sur le circuit très tôt. Je voudrais te féliciter pour tout ce que tu as accompli ces deux dernières années, c’est impressionnant. Tu es un exemple pour nous même si nous sommes plus âgés, un exemple qui nous oblige à nous améliorer sans cesse » a lancé Stéfanos Tsitsipas à Carlos Alcaraz, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Alcaraz continue de bluffer tout le monde

Numéro deux mondial à l’approche de Roland-Garros, l’Espagnol impressionne toujours autant. Le joueur de 19 ans compte déjà 14 titres dans son palmarès, dont un tournoi du Grand Chelem avec son sacre à l’US Open en 2022. Carlos Alcaraz est un phénomène de précocité puisqu’il est notamment devenu le numéro un mondial le plus jeune de l’histoire en septembre dernier. Promis à un avenir brillant, l’Espagnol devrait continuer de bluffer son monde dans les années à venir.