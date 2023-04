Tennis : Il dévoile le nom du nouveau Nadal !

La rédaction

Alors qu’il vient d’annoncer un nouveau forfait à Madrid, de plus en plus d’inquiétudes naissent à propos de la suite de la carrière de Rafael Nadal. L’Espagnol ne semble plus maître de son destin alors qu’une blessure au Psoas l’ handicape depuis janvier. Détenteur d’une fougue et d’un style de jeu unique, le « taureau de Manacor » possède déjà son successeur selon Stefanos Tsitsipas.

Quoi de plus beau pour conclure une immense carrière ? En effet, beaucoup d’observateurs aimeraient voir Rafael Nadal annoncer sa carrière au lendemain d’un 15ème titre acquis à Roland-Garros en juin prochain. En temps normal, l’Espagnol est le favori incontesté du tournoi français, ne laissant quasiment aucune chance à son adversaire, aussi bon soit-il. Mais la préparation de Rafa commence sérieusement à inquiéter. Ce dernier enchaîne les non-participations à certains monuments de terre-battue, alors qu’il souhaite toujours récupérer pour être à 100% en juin. La course contre la montre est lancée pour le champion désormais âgé de 36 ans.

Tennis : Toutes les infos à savoir sur le tournoi de Madrid https://t.co/lCulbxp23y pic.twitter.com/vG84mvgao2 — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Tsitsipas l’affirme, Alcaraz est le nouveau Nadal

Mais forcément, la succession de Nadal sur le circuit est très attendue. Présent en conférence de presse à Barcelone, où il prend actuellement part à l’ATP 500, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé sur le possible successeur de l’Espagnol. Et pour le Grec pas de doutes : il s’agit bien de son compatriote Carlos Alcaraz.

Alcaraz «capable d’atteindre n’importe quelle balle» selon Tsitsipas