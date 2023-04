Djokovic tremble face à un crack français, il hallucine

La rédaction

Agé seulement de 18 ans, Luca Van Assche a tenu la dragée haute à Novak Djokovic. Le Français a remporté le premier set avant de céder face au numéro un mondial. Interrogé sur son match, le Serbe a tenu des propos élogieux à l'égard du jeune espoir tricolore, qui monte en puissance depuis le début de l'année 2023.

Numéro 87 au classement ATP, Luca Van Assche passait au révélateur Novak Djokovic à Banja Luka en Bosnie. Le joueur de 18 ans, qui fait ses premiers pas sur les tournois ATP 250, n'a pas démérité face au numéro un mondial, chipant même le premier set. En plein doute, le Serbe a dû s'employer pour venir à bout de l'ancien numéro un mondial chez les juniors (6/7 6/3 6/2). Après la rencontre, Djokovic a reconnu les qualités de défenseur de Van Assche.

« Je n’arrivais pas à le déborder »

« Ce n’était vraiment pas un match facile. Pour être honnête, je ne me souviens pas avoir déjà joué sur un court aussi lent sur le circuit. Je n’arrivais tout simplement pas à faire la différence, à accélérer les balles qui devenaient rapidement énormes. Je n’arrivais pas à le déborder, il était toujours là, à défendre pendant un set et demi avant que je n’arrive finalement à retrouver un bon rythme et un bon tempo à l’échange. Je suis content de la façon dont j’ai terminé le match. Je sais que je peux mieux jouer que cela mais l’important sur une telle surface est juste de gagner » a noté le numéro un mondial dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Van Assche réagit après son match