Madrid 2007 : Federer, Nadal, Djokovic... Il les a tous terrassés !

A l'approche du Masters 1000 de Madrid, il est intéressant de revenir sur les moments d'histoire qui ont fait ce tournoi. D'abord disputé sur dur en fin de saison entre 2002 et 2008, il a ensuite pris la place de Hambourg au printemps pour se jouer sur terre battue à partir de la saison 2009. L'édition 2007 mérite que l'on revienne dessus en raison du parcours pour arriver jusqu'au titre qui semble irréel.

Dans cette saison 2007, un tiercé pointe déjà le bout de son nez au sommet du classement : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux premiers se partagent les titres en Grand Chelem quand l'autre débloquera son compteur quelques mois plus tard à l'Open d'Australie. Pourtant, en fin de saison, un certain David Nalbandian déjoue les plans du Big 3 en s'adjugeant les Masters 1000 de Madrid et de Bercy à la suite. Dans la capitale espagnole, il réalise alors ce que personne n'aura réussi dans sa carrière...

Nalbandian, un champion d'exception

Finaliste de l'édition 2002 de Wimbledon, l'Argentin David Nalbandian est monté jusqu'au troisième rang mondial dans sa carrière et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à n'avoir jamais gagné de Grand Chelem. Demi-finaliste au moins une fois dans les autres Majeurs, il a remporté son plus grand titre au Masters 2005, battant Roger Federer en finale. Capable de s'illustrer partout, c'est peut-être lors du tournoi de Madrid en 2007 qu'il a réalisé la plus grande performance de sa carrière.

Un parcours unique

Alors 25ème mondial au moment de débuter le tournoi, David Nalbandian va enchaîner les matches et les adversaires d'exception puisque sur son parcours, il bat Arnaud Clément, Tomas Berdych au tie-break du troisième set, Juan Martin del Potro et enfin ce trio inégalable : Rafael Nadal en quarts, Novak Djokovic en demi-finales et Roger Federer pour le titre. Dans l'histoire du tennis, personne n'a réussi à battre ces trois joueurs dans le même tournoi, eux qui étaient en plus aux trois premières places au moment de ce tournoi. D'ailleurs, deux semaines plus tard, il s'adjuge Bercy en battant le Maestro et l'Espagnol sur sa route.

Un grand joueur pas récompensé ?

Capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux quand il était au sommet de sa carrière, David Nalbandian n'a jamais gagné en Grand Chelem, ce qui fait de lui l'un des meilleurs à n'avoir jamais su le faire dans l'histoire du tennis. L'Argentin aurait certainement mérité de s'imposer en Majeur, tout comme des joueurs tels que Marcelo Rios, David Ferrer ou encore Jo-Wilfried Tsonga...