La fin du règne de Nadal à Roland-Garros ? Mauresmo contredit !

En difficulté avec son corps particulièrement depuis un an, Rafael Nadal n'a plus disputé le moindre match depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie à cause d'une nouvelle blessure à la hanche. A un mois de Roland-Garros, la situation du Majorquin est de plus en plus préoccupante puisqu'il a fini par déclarer forfait à Madrid. Mais beaucoup gardent espoir connaissant la forte détermination du personnage depuis des années...

Au travers d'une conférence de presse à la suite des diverses annonces concernant la prochaine édition de Roland-Garros, Amélie Mauresmo a été forcément invitée à évoquer le sujet Rafael Nadal. La directrice du tournoi a certes confirmé l'inquiétude autour du champion espagnol mais elle a aussi tenu à rester optimiste pour la suite.

« J'ai envie d'y croire »

En grande délicatesse, Rafael Nadal a déclaré il y a quelques jours que sa blessure contractée en Australie devait guérir entre six et huit semaines et qu'elle ne l'est toujours pas. Ces nombreux forfaits portent à croire que tout pourrait mal se passer à Roland-Garros. « Je suis inquiète et pas inquiète. Ici, c'est chez lui. Il va tout faire pour pouvoir être opérationnel. Si vraiment il ne peut, c'est qu'il a un truc énorme. On l'a vu il y a peu à son académie, il était encore en difficulté avec quelques blessures. J'ai envie d'y croire. On verra. On est encore à quelques semaines du tableau final. L'espoir est encore là » a déclaré Amélie Mauresmo.

Une préparation bien trop courte ?

Cette année, Rafael Nadal ne disputera vraisemblablement que le tournoi de Rome (pour l'instant) avant Roland-Garros. On sait à quel point il aime prendre des repères mais pour la première fois de sa carrière il faudra arriver à faire sans, ce qui pose forcément des questions sur sa capacité à gagner encore une fois, à bientôt 37 ans. « Rafa et Roland-Garros, c'est une histoire à vie. Un tournoi de préparation, ce serait juste pour le commun des mortels, pour Rafa, on ne sait pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire en parlant de Rafa à Roland-Garros » a poursuivi la directrice du tournoi.

