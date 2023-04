Avant Roland-Garros, il lâche un aveu sur la retraite de Djokovic

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Numéro un mondial, Novak Djokovic ne traverse pas la meilleure période de sa carrière en terme de résultat. Mais le joueur conserve une place primordiale, notamment dans son pays, comme l'a souligné son compatriote Dusan Lajovic. Djokovic s'efforce de développer le tennis dans son pays, en apportant notamment une aide financière à certains joueurs. Et il devrait continuer son activité après sa retraite de joueur.

Malgré ses 35 ans au compteur, Novak Djokovic demeure compétitif, même si ses résultats actuels suscitent une certaine forme d'inquiétude à quelques semaines de Roland-Garros. Forfait pour le Masters 1000 de Madrid, le Serbe n'est pas au meilleur de sa forme. Alors que sa forme physique interroge, Dusan Lajovic a tenu à lui rendre hommage. Engagé en Espagne, ce compatriote de Djokovic a salué l'engagement du numéro un mondial dans son pays.





Tennis : Quand Djokovic reçoit un formidable message... de son fils https://t.co/jFvkndUYcL pic.twitter.com/m4t9ab7aft — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Il continuera à faire progresser le tennis serbe »

« Il nous a apporté beaucoup de choses positives. L’exemple de Novak est suffisant pour apprendre beaucoup. Il est probable qu’à la fin de sa carrière, il continuera à faire progresser le tennis serbe. Nous avons besoin d’infrastructures et d’une bonne fédération qui puisse soutenir les jeunes joueurs. Sinon, tout le poids pèse sur les familles, qui risquent beaucoup pour aider leurs enfants à devenir professionnels, ce qui n’est pas l’environnement le plus sain, car elles pourraient finir par être détruites économiquement » a déclaré Lajovic.

Lajovic espère un soutien de Djokovic