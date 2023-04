Tennis : Il l’affirme, un crack peut détrôner Nadal et Djokovic

La rédaction

Phénomène mondial, Carlos Alcaraz n’en finit plus d’impressionner. Vainqueur de son 9ème titre en carrière à Barcelone il y a quelques jours, le Murcien semble se confirmer comme la figure de proue de la nouvelle génération. Pour beaucoup, Alcaraz est le successeur désigné des champions que sont Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. C’est ce que pense le Serbe Dusan Lajovic.

Il y a quelques jours, la sensation du tennis serbe ne s’appelait pas Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial qui participait à l’ATP 250 de Banja Luka en Bosnie, s’inclinait en quarts de finale face à son compatriote Dusan Lajovic. Ce dernier, âgé de 32 ans, finissait par s’imposer en finale face au Russe Andrey Rublev, remportant au passage son 2ème sacre en carrière. Au centre de l’attention, Lajovic s’est exprimé sur de nombreux sujets lors d’un entretien accordé au média argentin Clay . Ce dernier en a profité pour glisser un mot sur Carlos Alcaraz, récent vainqueur du tournoi de Barcelone, et annoncé comme grand favori pour la prochaine édition de Roland-Garros en juin prochain.

Alcaraz « très proche » du Big 3 selon Dusan Lajovic

Dusan Lajovic déclare : « C’est probablement l’un des meilleurs compétiteurs, à part les trois grands (Federer, Nadal et Djokovic) qui ont été à un autre niveau au fil des ans. Il est très proche d’eux par son comportement et ce qu’il fait sur le court. Plus le moment est difficile, plus il l’apprécie. Il apprécie ces moments d’une manière différente et s’emporte lorsque le match est tendu » . En effet, Carlos Alcaraz aime les grands rendez-vous. En 12 finales disputées, ce dernier ne s’est incliné qu’à 3 reprises.

« C’est un grand combattant » affirme Lajovic à propos d’Alcaraz