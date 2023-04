Alcaraz, Djokovic... Le clan Nadal met le feu aux poudres !

La rédaction

Absent du circuit depuis trois mois, Rafael Nadal devra encore attendre avant de reprendre la compétition. Le Majorquin n'est pas encore remis de ses blessures et sa situation est plus qu'inquiétante à un mois du début de Roland-Garros. Récemment, plusieurs personnes proches de lui ont pris la parole, à commencer par son célèbre oncle Toni qui garde toujours un constat sur le tennis actuel.

Forfait pour le tournoi de Madrid, Rafael Nadal a tout de même montré des signes positifs dernièrement. L'Espagnol a repris le chemin de l'entraînement et sa participation pour le Masters 1000 de Rome est pour le moment en bonne voie. Malgré tout, son clan garde un œil avisé sur ce qu'il se passe sur le circuit et pour Toni Nadal, il n'y a pas de doute actuellement : Carlos Alcaraz est le meilleur joueur du monde.

« C'est le meilleur joueur du circuit »

Même s'il a perdu sa place de numéro 1 mondial après Miami, Carlos Alcaraz est considéré comme le meilleur joueur en ce moment par Toni Nadal. Le jeune Espagnol impressionne puisque sa saison est extraordinaire malgré ses nombreuses absences et le plus célèbre des oncles dans le monde du tennis met Djokovic au second plan. « Je le considère comme très, très bon. Maintenant, c’est le meilleur joueur du circuit. C’est un joueur qui, tant qu’il n’est pas blessé, sera là pour longtemps. Le tennis espagnol va apprécier d’avoir un numéro un pendant longtemps » affirme-t-il.

Roland-Garros : Alcaraz grand favori pour envoyer Nadal au placard ? https://t.co/OOQuSzm0bn pic.twitter.com/PsmhAeuIry — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Un niveau de jeu déjà bien élevé

Depuis un an et son explosion au plus haut niveau, il est bien difficile de ne pas comparer Carlos Alcaraz aux plus grandes légendes du tennis. En plus d'être incroyablement précoce, le jeune Espagnol fait preuve d'un niveau de jeu et d'une maturité déjà exemplaires. Il sait tout faire sur le court et Toni Nadal ne s'y trompe pas : « Il a tout, il est le plus rapide, il se déplace très bien sur le court, il sert bien, son revers est très bon, son coup droit est encore meilleur et il possède une amortie magique. »

Le trône dans le viseur à Madrid

Alors qu'il a réussi à défendre son titre à Barcelone, Carlos Alcaraz va maintenant s'attaquer au tournoi de Madrid où il doit également défendre sa couronne. En l'absence de Novak Djokovic et Jannik Sinner notamment, il est le grandissime favori et en cas de victoire finale, il reviendrait à 5 petits points du Serbe au classement. Autrement dit : il deviendrait numéro 1 mondial après Rome, où il n'a aucun point à défendre contrairement à son rival.