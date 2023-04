Nadal et Djokovic absents, il jubile déjà

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour à son meilleur niveau, Carlos Alcaraz vient de gagner l’ATP 500 de Barcelone. Le jeune espagnol espère répéter cette performance sur le Masters 1000 de Madrid, un tournoi dont il est le tenant du titre. Et en l’absence de Rafael Nadal et Novak Djokovic, Alcaraz a conscience que la tâche s’annonce un peu plus simple.

A quelques semaines de Roland-Garros, s’il y a bien un joueur en forme, c’est Carlos Alcaraz. Sans perdre le moindre set et en s’imposant en finale contre Stefanos Tsitsipas, la pépite espagnole a conservé son titre à l’ATP 500 de Barcelone. Une performance idéale pour que Carlos Alcaraz prenne confiance avant Roland-Garros, un tournoi du Grand Chelem où il espère forcément la même issue qu’à l’US Open en septembre dernier.

Alcaraz veut profiter des absences de Djokovic et Nadal

Avant de penser à Roland-Garros, Carlos Alcaraz va déjà se focaliser sur le Masters 1000 de Madrid. L’an passé, Alcaraz avait gagné ce tournoi en éliminant Rafael Nadal et Novak Djokovic, une performance exceptionnelle de la part du joueur de 19 ans. Après avoir pris confiance à Barcelone, Carlos Alcaraz voudra enchaîner dans la capitale espagnole, surtout en l’absence de Rafael Nadal et Novak Djokovic, toujours blessés.

Tennis : Imbattable, Iga Swiatek dévoile ses secrets https://t.co/8S7BjFaEOg pic.twitter.com/r1TBvE8vSr — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

«En l’absence de Rafa et de Novak, les choses pourraient être plus faciles»