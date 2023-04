Tennis : Ces Français qui ont brillé à Madrid...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième grande étape lors de cette saison sur terre battue, le Masters 1000 de Madrid débute à peine et c'est l'occasion de revenir sur l'histoire de ce tournoi qui n'est pas bien vieux. Entre le dur et la terre battue, le contingent français a parfois réussi de grandes performances en 20 ans et il est l'heure de revenir dessus... Car ce ne sont pas forcément ceux que l'on attendait qui ont marqué les esprits à Madrid.

Présent dans le calendrier de l'ATP en tant que Masters 1000 depuis 2002, le tournoi de Madrid était d'abord disputé sur dur avant de changer de surface et d'endroit en 2009. C'est également à cette date que la première édition féminine voit le jour. En deux décennies, la France a réussi à placer certaines de ses grandes figures en finale du tournoi, voire même en vainqueur.

Gilles Simon, un parcours mémorable

En 2008, Gilles Simon réalise certainement la meilleure saison de sa carrière et c'est en toute fin de saison pour la dernière édition du tournoi sur dur qu'il va étonner tout le monde. Sur son parcours, Gilles Simon élimine au premier tour le Russe Andreev au tie-break du troisième set après avoir sauvé 3 balles de match, l'Américain Robby Ginepri en huitièmes dans le même scénario mais avec 2 balles de match sauvées, Karlovic en quarts au tie-break du troisième également avant l'apothéose. En demi-finales, il affronte un Rafael Nadal un peu essoufflé mais le bat au bout d'un combat de 3h23 et un... tie-break dans la dernière manche. En finale, ses efforts ne seront pas récompensés puisque Andy Murray le privera du titre.

Grosjean - Santoro, presque une finale

Si Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet se sont également parfois illustrés, aucun d'eux n'a réussi à atteindre les demi-finales, au contraire de Sébastian Grosjean et Fabrice Santoro lors de la première édition du tournoi en 2002. En sortant des qualifications, ce dernier avait éliminé Tommy Haas, numéro 2 mondial, David Nalbandian et Roger Federer en quarts de finale avant de s'incliner face au Tchèque Jiri Novak en demies. Grosjean, lui, a subi la loi d'Andre Agassi à ce même stade, lui qui gagnera le tournoi sur forfait.

Aravane Rezaï, la grosse surprise !

Chez les femmes, Caroline Garcia a atteint les demi-finales en 2018, Kristina Mladenovic la finale en 2017 et une défaite au bout de 2h45 face à Simona Halep. La palme d'or revient à Aravane Rezaï qui avait réussi un exploit en 2010 en s'adjugeant le titre. Non tête de série, elle avait éliminé 3 anciennes numéros 1 sur son parcours : Justine Hénin au premier tour, Jelena Jankovic en quarts et Venus Williams en finale. C'est évidemment le plus grand titre de sa carrière pour une joueuse qui a dû arrêter lassée par les blessures.