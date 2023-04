Tennis : Quand Djokovic reçoit un formidable message... de son fils

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté depuis le début de la saison sur terre battue, Novak Djokovic a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid et sa situation préoccupe un peu à un mois de Roland-Garros. Le Serbe, numéro 1 mondial, pourrait perdre sa place en fonction des résultats de Carlos Alcaraz dans les prochaines semaines. Il a récemment reçu un soutien de taille pour affronter les futures grandes échéances...

Auteur d'un début de saison exceptionnel puisqu'il a de nouveau gagné l'Open d'Australie, Novak Djokovic doit maintenant faire avec les gênes physiques au niveau du coude. A bientôt 36 ans, il est plus difficile de rester en forme pendant un plus long moment mais il peut espérer revenir très vite au meilleur niveau et il sera bien sûr l'un des grands favoris pour Roland-Garros.

En difficulté sur terre

Un peu moins à l'aise ces dernières années au moment de commencer la saison sur terre battue, Novak Djokovic confirme une nouvelle fois la tendance après ses défaites prématurées à Monte-Carlo et à Banja Luka. Le Serbe a besoin de jouer pour monter en puissance mais à son âge, il met la priorité sur les plus grands événements.

En galère, Djokovic lâche une annonce retentissante https://t.co/DkTWD3mr6t pic.twitter.com/H0F55d5XL9 — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Un message magnifique

Dans le monde du tennis, il n'est pas rare de voir de belles histoires de famille. Récemment, les médias serbes ont récupéré une lettre que Stefan Djokovic, le fils du numéro 1 mondial, a écrite dans le cadre d'un devoir à l'école. Celui-ci devait parler d'une personne qu'il considérait comme son "héros". « À l’époque où Roger Federer et Rafael Nadal étaient encore numéro un ou numéro deux, mon père, Novak Djokovic, est arrivé. Et c’est comme ça que mon nom de famille a été connu. Il est né le 22 mai 1987. Aaaah, j’ai oublié quelque chose. Je suis Stefan Djokovic, son fils. Il m’a inspiré à être persévérant et à bien jouer au tennis » peut-on lire écrit en serbe. Un message forcément magnifique.

Le coude, une vraie inquiétude ?

Depuis quelques semaines, Novak Djokovic s'affiche en match et à l'entraînement avec une protection au coude droit. En grande souffrance au service, le Serbe a souhaité se préserver mais il aura bientôt un titre à défendre à Rome. A noter qu'il perdra très certainement sa place de numéro 1 mondial avant Roland-Garros si Carlos Alcaraz ne se blesse pas...