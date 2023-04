Tennis - Laver Cup : Nick Kyrgios va faire son retour, ça va chauffer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent depuis le mois d'octobre en raison d'une blessure, Nick Kyrgios espérait pouvoir commencer sa saison comme tout le monde en Australie. L'enfant terrible du tennis depuis dix ans a déjà 27 ans et sort de la meilleure année de sa carrière et il pouvait logiquement prétendre à devenir une tête d'affiche partout. Récemment, la Laver Cup, la compétition créée par Roger Federer, a annoncé le retour de Kyrgios pour la prochaine édition, en septembre prochain.

Alors qu'il vient de déclarer forfait pour Madrid et Rome, Nick Kyrgios avait un temps annoncé vouloir jouer sur terre battue cette année, pour faire plaisir à sa compagne qui souhaite visiter Paris notamment. L'Australien, pas encore suffisamment remis de sa blessure au genou, n'a pas encore donné de date de retour même si on peut imaginer qu'il sera présent sur gazon...

Une invitation significative

Même si cette compétition n'est qu'une exhibition, elle fait partie du circuit pour l'ATP désormais et même les joueurs se livrent à de vrais affrontements pour gagner. Pour Nick Kyrgios, c'est une véritable opportunité de faire partie la Team World en septembre prochain. « Je suis ravi de faire partie de la Team World. Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, un enfant de Canberra qui représente le monde, c’est assez spécial et je suis prêt à aller au combat. J’espère ne pas trop changer l’état d’esprit, mais en apportant des ondes positives et en voyant si nous pouvons gagner à nouveau » a-t-il humblement réagi.

Le casting pas encore complet

En acceptant cette invitation pour la compétition cette année, Nick Kyrgios rejoint donc la Team World, où le Canadien Félix Auger-Aliassime et les Américains Taylor Fritz et Frances Tiafoe ont déjà pris place. Dans la Team Europe, pour le moment seuls Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas ont été confirmés. Pour rappel, l'année dernière le reste du monde avait remporté la compétition pour la première fois depuis sa création en 2017.

Kyrgios, déjà une croix sur Roland ?

En annonçant son forfait pour le tournoi de Rome mardi, il y a moins de chances de le voir jouer à Roland-Garros, lui qui pourtant s'en faisait une joie. L'année dernière, il avait réalisé une superbe saison sur gazon avec évidemment une finale à Wimbledon perdue face à Novak Djokovic. Le bad boy du circuit a-t-il laissé passer sa chance ? Le voir terminer à cause d'une blessure serait tout de même bien décevant.