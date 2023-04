Tennis : Nouveau format, tableau... Pourquoi tout va changer à Madrid et à Rome

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième grand tournoi de la saison sur terre battue, Madrid débute dans quelques jours avec à partir de cette année une toute nouvelle organisation. En effet, après Indian Wells et Miami qui se disputent depuis longtemps sur deux semaines chacun, l'ATP et la WTA étendent cette formule à d'autres tournois de cette catégorie, à l'image de Madrid et Rome.

Souvent catégorisés comme le "5ème Grand Chelem" chacun leur tour, les tournois d'Indian Wells et de Miami ne se démarqueront peut-être moins à partir de maintenant chez les Masters 1000. A partir de 2023, le calendrier ATP prévoit Madrid et Rome sur deux semaines donc, mais aussi Shanghai en fin de saison. Et ça change énormément de choses puisque les compétitions s'étendent sur plus de temps.

Nouvelle formule

A l'image des grands tournois de la tournée américaine de mars, Madrid et Rome accueilleront à partir de cette année 96 joueurs et joueuses dans le tableau et se dérouleront sur deux semaines. Forcément, ils prennent encore plus de place dans le calendrier mais ce format va finir par être adopté par les autres tournois de cette catégorie, du moins on peut l'imaginer. Ainsi, il y aura 32 têtes de série qui seront exemptées de premier tour, comme c'est le cas dans les autres tournois. Forcément, avec un match tous les deux jours, les conditions ressemblent un peu à celles d'un Grand Chelem et il est plus facile de récupérer entre les matches.

Indian Wells, Miami... Ces tournois qui ressemblent de plus en plus à des Grands Chelems https://t.co/nWTkChwbdn pic.twitter.com/AWWsGF3P1T — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Un calendrier fortement réduit

Avec la présence de ces deux tournois qui vont se suivre, le calendrier est forcément touché puisque certaines compétitions disparaissent. Mais cette nouvelle formule est parfois un peu décevante : comme les têtes de série n'entrent qu'au deuxième tour, le tournoi a du mal à se lancer et à attirer du monde. Et même si le tournoi accueille plus de joueurs qu'avant, les plus modestes doivent se ruer sur le circuit Challenger pour jouer.

Des inégalités inévitables ?

Avec cette nouvelle formule, l'ATP et la WTA renforcent un peu plus l'écart qu'il y a entre les joueurs du top 100 et le reste. Forcément, ceux qui ne font pas partie des 100 premiers ne peuvent généralement pas faire partie de ces tournois mais ils ne peuvent pas non plus jouer sur les circuits principaux puisqu'il n'y a pas de tournoi. Quoi qu'il en soit, rendez-vous la semaine prochaine avec Madrid.