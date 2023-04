Grosse inquiétude pour Djokovic, il annonce la couleur avant Roland-Garros

Après sa défaite à Monte-Carlo, Novak Djokovic pensait pouvoir se relancer à Banja Luka en Bosnie-Herzégovine. Mais après une entrée en lice compliquée, le Serbe a chuté ce vendredi face à son compatriote Dusan Lajovic. Mais pour John Millman, les difficultés de Nole sur terre battue ne sont pas alarmantes pour le moment.

Alors que Roland-Garros approche à grands pas, Novak Djokovic n’y arrive toujours pas sur terre battue. Battu par Lorenzo Musetti dès les huitièmes de finale du Masters de Monte-Carlo, le Serbe était entré difficilement en lice dans le tournoi de Banja Luka face au Français Luca Van Assche. Pour son deuxième match dans ce Srpska Open, Nole a chuté face à son compatriote Dusan Lajovic. Le numéro un mondial s’est incliné en deux sets ce vendredi (6-4, 7-6) et n’a visiblement rien pu faire pour empêcher cette déroute. Mais pour certains, les difficultés de Novak Djokovic en ce début de saison sur terre battue ne sont pas surprenantes, surtout pour John Millman.

I still don’t think we see Novak’s best tennis on the dirt until around Rome time. As he’s said, he takes time to get used to this surface and feel like in the past we tend to see him hit his strides when he rolls into the Italian capital.