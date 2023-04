Tennis : «Coui****», l'improbable tatouage d'Alcaraz

La rédaction

Carlos Alcaraz n'a que 19 ans mais l'Espagnol fait déjà parler de lui. D'une part car son niveau de jeu à son âge laisse présager une carrière exceptionnelle comme celle des membres du Big Three et d'autre part car il a déjà 9 titres à son actif, dont un en Grand Chelem lors de l'US Open. Il s'est livré dans Marca et a évoqué le surprenant tatouage qu'il s'est fait faire…

Vainqueur du tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz, qui fêtera ses 20 ans le 5 mai prochain, se prépare du mieux possible avant la prochaine grande échéance cette saison : Roland-Garros. Son meilleur résultat, ce sont les quarts de finale et il espère grandement pouvoir aller le plus loin possible et pourquoi pas remporter le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière. Mais avant, place au Masters 1000 de Madrid et un match face au Finlandais Emil Ruusuvuori.

Un homme de tatouage

Dans une interview accordée à Marca , Carlos Alcaraz parle de sa passion des tatouages. S'il n'a pour l'instant pas un membre entier de tatoué, il avoue être fan du tatoueur Ganga : « Le fait que l'un des meilleurs tatoueurs au monde soit de ma ville m'a fait comprendre qu'il devait le faire en premier. Il est un crack dans ses affaires et il m'a aidé à les faire. » Pour l'instant, une date figure à son avant-bras, celle correspondant à sa première victoire en Grand Chelem, le 11 septembre 2022. De là à inscrire chaque date de victoire en Grand Chelem sur sa peau ? « Si je gagne plus, je verrai ce que je fais » répond-il.

Alcaraz, Djokovic... Le clan Nadal met le feu aux poudres ! https://t.co/ydlEcj8oLj pic.twitter.com/nPd0KYjRCu — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Les « 3C » : cabeza, corazon et... cojones