«Je pourrais battre Nadal» : Il lâche un avertissement pour Roland-Garros

La rédaction

L'ovni Carlos Alcaraz n'en finit plus de faire des dégâts depuis qu'il est arrivé sur le circuit principal. L'Espagnol, qui fêtera ses 20 ans le 5 mai prochain a déjà remporté 9 titres en simple, dont l'US Open et trois Masters 1000. Gêné par des blessures, le numéro 2 mondial sort d'une victoire à Barcelone. Parfait pour se préparer pour Roland-Garros, tournoi où il n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale. Nadal est prévenu.

L'Espagnol Carlos Alcaraz prend forcément pour idole et exemple son compatriote Rafael Nadal. Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem s'est fait une spécialité de Roland-Garros, qu'il a remporté 14 fois. Tout tournois confondus, c'est le total le plus élevé de l'histoire. Mais l'inquiétude demeure puisqu'il n'a plus rejoué depuis le deuxième tour de l'Open d'Australie perdu face Mackenzie McDonald. Forfait lors de tous les tournois depuis, sa participation à Roland-Garros est encore loin d'être confirmée.

« Nadal est l'un des meilleurs de l'histoire, cela ne fait aucun doute »

Dans une interview accordée au quotidien espagnol Marca , Carlos Alcaraz évoque son compatriote Rafael Nadal et avoue qu'il souhaite le rencontrer lors du prochain tournoi de Roland-Garros : « Évidemment. J'ai toujours dit que j'aimais jouer contre les meilleurs et Nadal est l'un des meilleurs de l'histoire, cela ne fait aucun doute. Son tournoi est Roland Garros, il a beaucoup de titres, mais c'est le plus symbolique pour lui. »

« Je pense que je pourrais le battre »