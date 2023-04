Roland-Garros : Une grande nouvelle tombe pour Rafael Nadal

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Absent de la compétition depuis des semaines, Rafael Nadal est toujours dans l’incertitude concernant la date de son retour. L’Espagnol fait tout son possible pour être à Roland-Garros et une bonne nouvelle vient enfin de tomber. En effet, Nadal a publié sur son compte une vidéo où on le voit à l’entraînement.

C’est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Rafael Nadal sera présent à Roland-Garros ? Vainqueur de la quinzaine parisienne à 14 reprises dans sa très longue carrière, l’Espagnol vit une saison compliquée. Depuis sa défaite en huitième de finale à l’US Open contre Frances Tiafoe, Nadal enchaîne les pépins physiques, ce qui commence à inquiéter sérieusement à un mois seulement du début de Roland-Garros, son tournoi phare. Surtout que pendant ce temps, les autres prétendants prennent de l’avance sur terre-battue. Notamment Carlos Alcaraz, la nouvelle pépite du tennis espagnol.

Rafael Nadal encore absent à Madrid

Absent de l’ATP 500 de Barcelone, Rafael Nadal ne sera pas non sur le Masters 1000 de Madrid. L’Espagnol avait également manqué le Masters 1000 de Monte-Carlo, une absence qui surprend. Mais les nouvelles sont plutôt bonnes pour le Majorquin qui espère forcément être présent à Paris pour défendre son titre.

Il a repris l’entraînement