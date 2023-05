Tennis : A un mois de Roland-Garros, Caroline Garcia sous pression !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'elle vient quasiment de s'assurer une place parmi les 4 premières têtes de série pour Roland-Garros, Caroline Garcia n'est pas encore revenue au niveau qu'elle avait lors de la deuxième moitié de 2022. La Française fait souvent preuve d'une grande nervosité sur le court et la situation est plutôt inquiétante à un mois de Roland-Garros. Eliminée samedi au troisième tour du WTA 1000 de Madrid face à l'Egyptienne Sherif, elle a encore besoin de temps...

Depuis sa victoire au Masters en fin de saison dernière, Caroline Garcia a un peu perdu de sa superbe. La Lyonnaise, 5ème mondiale cette semaine, a connu une nouvelle déception dans un grand rendez-vous et elles commencent à s'accumuler. Comme à l'Open d'Australie ou dans les autres WTA 1000 cette année, elle n'a pas réussi à aller plus loin que les huitièmes de finale, une situation forcément préoccupante car la confiance de la championne pourrait être ébranlée.

Nouvelle défaite frustrante

Depuis quelques semaines, Caroline Garcia enchaîne souvent les prestations de haut vol et les jours sans. C'est encore le cas à Madrid : parfaite au service pour son premier tour face à Putintseva (18 aces), elle n'a pas su rééditer face à Sherif malgré une bonne entame de match. Sur une ultime double faute, elle perdait la première manche au tie-break, s'adressant alors directement à un spectateur : « Tu veux prendre la raquette et venir jouer peut‐être ? »

Retour de son entraîneur, confiance... Caroline Garcia devant un grand défi ! https://t.co/MZTuGcf4OR pic.twitter.com/V0ZkYl8pIQ — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Une irrégularité trop importante

En manque de confiance bien souvent, Caroline Garcia n'a toujours pas réussi à retrouver l'efficacité dont elle faisait preuve il y a encore quelques mois. « Mon jeu de jambes n'était pas à l'heure et je n'étais pas bien placée. Comme souvent depuis le début de l'année, je m'énerve et je me frustre trop vite. Et après c'est encore pire. C'est dommage, faut se remettre bien, physiquement et tennistiquement ; faut retourner au travail » a-t-elle réagi après sa défaite.

Retour aux sources encore difficile

Avec le départ de son entraîneur Bertrand Perret, Caroline Garcia a dû remanier un peu son entourage mais elle a fini par retrouver celui qui l'avait menée vers les sommets le mois dernier. Cette association a sûrement encore besoin de temps pour fonctionner à nouveau même si la Française a confié récemment que les méthodes utilisées sont un peu différentes.