Roland-Garros : La dernière chance de Nadal !

La saison 2023 a déjà bien commencé mais il est maintenant l’heure de se projeter vers la prochaine grande échéance : Roland-Garros. Le tournoi débutera le 28 mai prochain et pour Rafael Nadal, l’édition 2023 ressemble énormément à celle de la dernière chance. L’Espagnol fêtera son 37ème anniversaire pendant le tournoi et les blessures ont largement freiné sa progression ces derniers temps. Mais si on dit que les légendes ne meurent jamais, la fin est inévitablement de plus en plus proche pour Nadal. Alors, un 15ème Roland-Garros est-il vraiment envisageable ?

Auteur d’une première partie de saison 2022 exceptionnelle durant laquelle il a ajouté deux nouveaux titres du Grand Chelem à son palmarès, Rafael Nadal avait pris un avantage considérable dans la course au plus grand joueur de l’histoire. Le Majorquin, touché aux abdominaux à Wimbledon, a déclaré forfait pour les demi-finales et depuis, il peine à retrouver le chemin de la victoire. En fin de saison, il paraissait même très lent sur le court. L’inquiétude autour de sa retraite était donc grandissante, lui qui a fait de fortes déclarations avant le Grand Chelem parisien l’an dernier. De retour à la compétition prochainement, il aura quelques semaines pour préparer au mieux cette grande échéance.

Un corps de plus en plus touché par les blessures

Peu de temps avant son 14ème titre à Roland-Garros, Rafael Nadal livrait de poignantes déclarations sur la suite de sa carrière. Depuis presque 20 ans, l’Espagnol a été souvent touché par les blessures et il a dû manquer de nombreux grands rendez-vous. Sa maladie au pied, le syndrome de Müller-Weiss, s’est réveillée et lui a causé de gros soucis avant d’arriver à Paris et pour continuer, il a dû d’abord jouer sous infiltration puis il a commencé un nouveau traitement à base d’ultrasons pour lui permettre de se déplacer sans douleurs. Mais Nadal doit aussi faire face à d’autres blessures depuis de nombreux mois maintenant. A Wimbledon, il a dû déclarer forfait pour les demi-finales en raison d’une blessure aux abdominaux avant de connaître une fin de saison délicate, où il semblait bien lent sur le court. En début d’année, c’est la hanche qui l’a fait souffrir et qui l’a éloigné encore une fois des courts, jusqu'à rater une grande partie de sa préparation pour la terre battue. Autant dire qu’à 37 ans, la moindre blessure peut être fatale, encore plus pour ce jeune papa.

Rafael Nadal à Roland-Garros ? C'est quasiment fait ! https://t.co/LIqxJkk5fZ pic.twitter.com/0Sqn4FmVZc — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Retour sur terre, le réveil de la bête

Eliminé au deuxième tour de l’Open d’Australie, Rafael Nadal n’a pas joué depuis. L’Espagnol n’a en revanche pas laissé planer le doute bien longtemps : des vidéos de ses entraînements sur terre battue circulaient déjà avant même son forfait pour la tournée américaine de mars. Il a même prévu un programme bien chargé, comme à ses plus beaux jours : Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome et bien sûr Roland-Garros. Malheureusement, il a dû repousser son retour en déclarant forfait pour les trois premiers tournois. « Au départ, la période de récupération devait être de six à huit semaines, nous en sommes maintenant à quatorze et l'évolution ne se passe pas comme annoncé. La blessure n'est toujours pas guérie et je n'arrive pas à déterminer ce dont j'ai besoin pour revenir en jeu » a-t-il regretté. Ces dernières années, on ne peut pas vraiment dire qu’il a été éblouissant de facilité dans les tournois de préparation à Roland-Garros. Mais Nadal détient toujours les clés…

Vainqueur à 37 ans, l’immense challenge

En remportant Roland-Garros pour la 14e fois l’année dernière à 36 ans, Rafael Nadal avait déjà mis la barre très haut. Dans l’histoire du tennis, seul Ken Rosewall a remporté un titre en Grand Chelem à plus de 37 ans. Si le Majorquin ne battra pas ce record tout de suite, remporter une nouvelle fois ce tournoi relèverait d’un gigantesque exploit. D’autant plus qu’il pourrait arriver à Paris dans de nouvelles conditions : à l’heure actuelle, il ne figure plus dans le top 10, une grande première pour lui, il arrivera sans grande préparation et le tirage au sort pourrait avoir une importance capitale. Et si on dit que les légendes ne meurent jamais, les champions ont tout de même des limites. Rendez-vous à partir du 28 mai…