Tennis : Malgré l'inquiétude, le clan Nadal reste optimiste !

A un mois du début du tournoi de Roland-Garros, on ne sait toujours pas si Rafael Nadal sera en mesure d'y participer dans de bonnes conditions. Le Majorquin, absent du circuit depuis le 18 janvier dernier et sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, a du mal à soigner sa blessure et il connaîtra une situation totalement inédite en vue du Majeur parisien.

Après son chargé de communication, son célèbre oncle Toni ou lui-même, c'est au tour de Carlos Moya, son entraîneur, de s'exprimer sur le sujet Rafael Nadal. Celui-ci était resté discret jusqu'alors mais s'il a rejoint l'entourage du champion que tardivement pendant sa carrière, il le connaît aussi très bien. En marge du tournoi de Madrid, l'ancien numéro 1 mondial s'est exprimé.

Une grande douleur

En révélant que sa blessure aurait déjà dû guérir, Rafael Nadal a inquiété tout le monde. Les dernières nouvelles sont tout de même positives puisqu'il a repris l'entraînement mais ses nombreux forfaits sont difficiles à avaler. « Les temps sont durs car Rafael Nadal est une bête de compétition et c’est sa période préférée de l’année. Pour lui, dire non à des tournois comme Madrid, Monte‐Carlo ou Barcelone, c’est douloureux » révèle Carlos Moya.

Une préparation inquiétante

Pour le champion espagnol, il ne faut surtout pas rayer Rafael Nadal de la liste des favoris, même si sa préparation sera loin d'être idéale. Ce dernier a besoin de temps et de compétition pour être prêt, chose qu'il ne pourra pas avoir cette année. « L'objectif reste Roland‐Garros. Il est clair que la préparation ne sera pas idéale. Mais c’est Rafael Nadal, on peut toujours en attendre le meilleur » confirme Moya.

Une présence à Rome indispensable ?

Si l'on sait que la première semaine en Grand Chelem peut être une formidable façon de se chauffer et de monter en puissance, la présence de Rafael Nadal à Rome paraît nécessaire. Surtout que le Majorquin ne sera pas aussi protégé que les années précédentes au niveau du classement, lui qui pointe aujourd'hui à la 14ème place mondiale.