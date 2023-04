Une rivalité avec Alcaraz ? Holger Rune en raffole !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'une nouvelle génération de joueurs émerge au très haut niveau mois après mois, Carlos Alcaraz en est évidemment le leader. Derrière lui, d'autres jeunes impressionnent à l'image de Jannik Sinner. Récemment, c'est même un nouveau Big 3 qui se forme avec Holger Rune. Si la rivalité Alcaraz-Sinner est déjà reconnue, le Danois semble attendre de pied ferme de pouvoir se mesurer à son rival.

Ils sont nés à 6 jours d'intervalle et ont connu une trajectoire similaire en 2022. Carlos Alcaraz a lui explosé les compteurs en s'offrant carrément un Grand Chelem et la place de numéro 1 mondial mais Holger Rune n'est pas en reste. Le Danois a signé une sublime performance à Bercy pour s'offrir son premier titre en Masters 1000, au terme d'une semaine historique puisqu'il a battu 5 top 10 sur son parcours. D'ailleurs, les deux hommes s'étaient affrontés là-bas...

Une future rivalité sur le circuit ?

Pour le moment, Carlos Alcaraz et Holger Rune se sont peu affrontés sur le circuit principal. « Nous ne nous sommes affrontés que deux fois sur le circuit professionnel » explique le Danois, visiblement très désireux de retrouver le court face à son rival. En effet, l'Espagnol avait pris largement l'avantage fin 2021 au Masters Next Gen avant que Rune ne réplique un an plus tard à Bercy, profitant de l'abandon du numéro 1 mondial à l'époque. Nul doute que les deux hommes s'affronteront à de nombreuses reprises dans le futur.

Deux jeunes qui se connaissent

S'ils n'ont pas souvent eu la chance de s'affronter souvent sur le circuit ATP, les deux hommes se connaissent très bien si l'on en croit les dires de Holger Rune. « En fait, notre rivalité était plus forte chez les juniors. En juniors, nous nous sommes affrontés neuf ou dix fois. Il est certain que nous nous connaissons bien. C’est formidable de voir que des joueurs comme lui, Musetti, Sinner, qui ont joué en juniors à la même époque, peuvent atteindre un tel niveau » a-t-il déclaré.

Une opposition de style qui peut faire des étincelles

Capables de réaliser des coups extraordinaires sur le court, Carlos Alcaraz et Holger Rune pourraient former une incroyable rivalité s'ils venaient à se rencontrer souvent. Entre la fougue de l'Espagnol et le côté bad boy du Danois, on pourrait être servis sur tous les plus grands courts du monde... Et si les deux hommes s'affrontaient à Madrid ? Il faudra pour cela attendre les demi-finales.