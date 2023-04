Roland-Garros : Il rassure tout le monde pour Rafael Nadal

Florian Barré

Alors que Rafael Nadal n’est toujours pas revenu sur le circuit depuis sa blessure au psoas à l’Open d’Australie, les doutes quant à sa participation à Roland-Garros sont de plus en plus forts. Jo-Wilfried Tsonga est venu à la rescousse du Taureau de Manacor en affirmant que l’Espagnol se porte bien et qu'il ne faut pas s'en faire pour lui. Il en a profité pour livrer son favori à Paris cette année.

Absent depuis plus de trois mois, Rafael Nadal repousse semaine après semaine son retour. Après avoir zappé la tournée américaine en mars, il a aussi laissé filer les premiers tournois sur terre, loupant même Barcelone et Madrid. S’il n’a pas encore confirmé sa présence, il pourrait potentiellement revenir pour le Masters 1000 de Rome qui démarre le 8 mai. Mais forcément, on s'inquiète pour Nadal à quelques semaines de Roland-Garros.

Tennis : Malgré l'inquiétude, le clan Nadal reste optimiste ! https://t.co/sVhDhWPzZV pic.twitter.com/CO5Qdn36A2 — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Tsonga n’est pas inquiet pour Nadal

A l’occasion de la visite du chantier de son All In Country Club à Lyon, dont l’inauguration devrait avoir lieu en juillet, Jo-Wilfried Tsonga a répondu à quelques questions au sujet de Rafael Nadal, qu’il a affronté à 14 reprises sur le circuit. L’ancien numéro 5 mondial est confiant pour le Majorquin en vue de Roland-Garros. « Ne vous inquiétez pas pour Rafa et j’invite tout le monde à ne pas l’être pour lui, tout va bien » a-t-il lâché au micro de Tennis Actu.

Alcaraz, Nadal ou Djokovic ?