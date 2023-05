Tennis : Madrid, terre de surprises... Alcaraz en danger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le tournoi de Madrid poursuit sa route avec les huitièmes de finale ce mardi, un choc va avoir lieu entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. Opposés en finale l'an dernier lorsque l'Espagnol avait étrillé l'Allemand, ils arriveront tous deux dans des conditions différentes cette fois-ci. Cette année, le tournoi a déjà connu son lot de surprises et certains sont même passés proches de l'élimination. Alcaraz lui-même a été bousculé pour ses débuts et semble prenable. Déjà pour ce Zverev-là ?

Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas ont par exemple failli rejoindre Casper Ruud et Holger Rune parmi les éliminations surprises de cette édition du Masters 1000 de Madrid. Ces dernières années, c'est un tournoi qui a souvent vu des surprises. Dans le choc des huitièmes de finale entre Alcaraz et Zverev, il semble impossible de voir le jeune Espagnol perdre et les deux semblent prêts à se livrer un beau combat.

Alcaraz toujours prudent

En un an, les choses ont bien changé. Carlos Alcaraz s'est imposé en Grand Chelem et atteint la place de numéro 1 mondial, deux objectifs après lesquels Alexander Zverev court toujours. Mais l'Espagnol agit toujours avec prudence et il se méfie tout de même de l'Allemand, en plein regain de forme. « Nous nous sommes déjà entraînés ici, il m’a battu dans le set d’entraînement, même si ce sera différent dans le match, mais au final, tout le monde sait à quel point Zverev est un bon joueur, quels sont ses superbes coups. J’ai hâte de jouer contre lui » a-t-il par exemple déclaré.

Zverev a les dents longues

Vainqueur d'un immense combat pour ses débuts à Madrid, Alexander Zverev est ensuite tombé sur un Hugo Grenier fatigué pour passer sans difficultés. L'affaire sera bien différente face à Carlos Alcaraz, un défi qu'il a déjà réussi en quarts de finale à Roland-Garros l'année dernière. « Je me sens bien ici. J’aime jouer à Madrid, à cette altitude, je crois que je n’ai perdu qu’un seul match au Manolo Santana durant toute ma carrière. C’est un endroit où j’aime revenir, qui me donne confiance, et je me réjouis de la longue semaine à venir » a-t-il confié, sûr de ses forces.

Medvedev et Tsitsipas proches de la sortie aussi

Si Zverev tentera un improbable exploit, d'autres candidats ont failli passer à la trappe. Stefanos Tsitsipas, d'abord, a dû attendre le tie-break du troisième pour se débarrasser de Dominic Thiem avant de dominer en trois sets Sebastian Baez. Daniil Medvedev, lui, a failli tomber face à une énorme surprise : Alexander Shevchenko, son jeune compatriote. Ce dernier, tout récent entrant du top 100, atteint des sommets dernièrement et sera à surveiller.