Tennis : Les robots vont prendre le pouvoir, fini les juges de ligne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec les nouveaux gouvernements qui se succèdent à la tête de l'ATP, le tennis adopte quelques nouveautés au fil des années. Ainsi, après l'harmonisation autour des Masters 1000 pour qu'ils deviennent tous des tournois sur deux semaines avec de plus grands tableaux, la disparition des juges de ligne est officielle à partir de 2025 puisque l'arbitrage électronique va venir les remplacer.

Ces dernières années, le tennis a connu son lot de changements en matière de scores, de tournois et de règles. L'ATP a annoncé la semaine dernière que cela va continuer puisque les juges de ligne, déjà menacés depuis plusieurs années, disparaîtront totalement pour laisser place à l'arbitrage électronique, une décision forte qui ne plaît pas à tous même si Novak Djokovic par exemple se dit en faveur de ce changement.

Décision précipitée par la pandémie ?

C'est lors de la reprise du circuit après la pandémie que ce système a vu le jour. En effet, si une balle est faute, une voix le prononce à haute voix dans le stade et point s'arrête. En gros, plus besoin de juges de ligne car la machine est normalement infaillible, même si tous les joueurs n'ont pas confiance à 100%. « La tradition est au cœur du tennis et les juges de ligne ont joué un rôle important dans le jeu. Cela dit, nous avons la responsabilité d'adopter l'innovation et les nouvelles technologies. Notre sport mérite la forme la plus précise d'arbitrage et nous sommes ravis de pouvoir l'offrir sur l'ensemble de notre circuit à partir de 2025 » explique le patron de l'ATP Andrea Gaudenzi.

En colère contre l'ATP, Stefanos Tsitsipas fait une erreur https://t.co/0oubU2C7fv pic.twitter.com/of26mXxZjJ — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

Une harmonisation sur tous les tournois

A l'heure actuelle, ce système est utilisé sur un grand nombre de tournois pendant toute l'année mais pas sur terre battue. En effet, les joueurs n'ont généralement pas le droit d'utiliser le Hawk-Eye puisque les traces des balles suffisent. Mais avec cette décision, c'est bien tout le circuit qui va être impacté dans le but de proposer les mêmes règles partout. Le nouveau système, nommé Electric Line Calling Live, sera effectif à partir de 2025 après « des recherches approfondies auprès des parties prenantes du tennis, y compris les fans. »

Un sport qui perd son charme

Après la fin des cinquièmes sets à rallonge il y a quelques années dans le but de raccourcir la durée des matches, c'est un autre changement qui va avoir lieu. Mais après l'implémentation de l'arbitrage électronique, peut-on finir par également enlever l'arbitre de chaise ? La question pourrait se poser car il y a aura beaucoup moins de travail.