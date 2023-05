Tennis : Se mettre le public à dos, la bonne stratégie ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme souvent dans le tennis, chaque décennie a eu son lot de joueurs qui ont le sang chaud et qui sont capables de tout sur un court de tennis. Dans l'histoire récente, c'est surtout Daniil Medvedev qui est apparu comme un joueur qui n'a pas peur des sifflets. Encore plus récemment, Holger Rune semble suivre les pas du Russe, en témoigne son gros match face à Davidovich Fokina à Madrid dans une ambiance bouillante.

A l'image d'un Novak Djokovic capable de se sublimer même lorsque tout un stade est contre lui, plusieurs joueurs n'hésitent pas à faire le show sur le court en provoquant le public. A Madrid cette semaine, Daniil Medvedev et Holger Rune ont encore fait parler d'eux et c'est peut-être un moyen de faire monter l'adrénaline pour ensuite déployer son meilleur jeu.

Le public, un appui stratégique

Réputé pour ses quelques excès sur le court depuis quelques années, Daniil Medvedev a souvent montré au public qu'il ne se laisserait jamais démonter. Le Russe a même osé faire un doigt d'honneur à l'abri du regard de l'arbitre à New York à l'US Open, ne manquant pas de gagner un bon nombre de sifflets. A Madrid face à Shevchenko, il a parfois fait parler sa frustration sur le court, au moment de perdre le premier set par exemple, avant de sortir le grand jeu dans les moments très importants. Pour ces joueurs-là, il semblerait qu'ils aient parfois besoin de cela pour évoluer.

Rune, bad boy provocateur

A tout juste 20 ans, Holger Rune apparaît déjà comme le petit trublion qui peut se mettre à dos les foules. A Madrid face à un Espagnol, il a encore fait parler de lui en faisant mine d'effacer une marque que son adversaire contestait, provoquant la colère du public. Les avertissements de l'arbitre envers le Danois n'ont pas vraiment fonctionné et l'ambiance est restée chaude jusqu'au bout de la nuit et la victoire de Davidovich Fokina au tie-break du troisième set contre Rune.

Un jeune champion qui n'a pas la langue dans sa poche