Tennis : Sabalenka, vraiment la joueuse la plus régulière

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présente parmi les meilleures joueuses mondiales depuis un bon nombre d'années maintenant, Aryna Sabalenka confirme sa régularité au plus haut niveau. La Biélorusse de 24 ans ne rate quasiment plus aucun grand rendez-vous et apparaît comme une vraie menace pour la place d'Iga Swiatek dans les mois qui arrivent. Encore en course à Madrid, elle continue son parcours exceptionnel depuis plusieurs mois.

Numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenkase rapproche petit à petit du total de points d'Iga Swiatek. La Polonaise, moins dominatrice qu'il y a un an, perd des points petit à petit et semble à portée si jamais les choses se passent mal à Roland-Garros. La Biélorusse a elle-même créé un petit espace avec ses poursuivantes au classement, signe de sa prise de pouvoir sur le circuit.

Jamais décevante

Avec sa puissance de frappe phénoménale, Aryna Sabalenka fait souvent mal sur le circuit. Depuis le début de l'année, elle n'a pas atteint les demi-finales lors de 2 des 7 tournois auxquels elle a pris part, s'arrêtant en quarts. Surtout, la Biélorusse a ouvert son compteur en Grand Chelem à l'Open d'Australie en battant Elena Rybakina, l'autre joueuse très en forme en 2023. Avec une nouvelle demi-finale en WTA 1000, la voilà avec déjà 4220 points engrangés sur l'année en cours, un total digne des plus grandes championnes lors de leurs plus grandes années.

Rybakina/Sabalenka, la rivalité qui peut mettre Swiatek à terre https://t.co/ueMd2Jhr4y pic.twitter.com/LqkEqJRGOt — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

En réussite même dans la douleur

Ce qui frappe surtout avec Aryna Sabalenka, c'est cette capacité à gagner même lorsqu'elle n'évolue pas à un niveau incroyable. C'est le cas pour le moment à Madrid où elle affrontera Maria Sakkari en demi-finale. Sur son parcours, elle a parfois eu du mal face à Osorio au troisième tour ou en quarts mardi face à l'Egyptienne Sherif, contre qui elle a perdu la première manche 6/2. Mais très souvent, elle parvient à déborder son adversaire avec toujours une puissance incroyable.

Numéro 1 après Roland-Garros, plus qu'une possibilité

Malgré la belle avance que possède Iga Swiatek au classement de la WTA, la Polonaise pourrait voir Aryna Sabalenka la dépasser après Roland-Garros. En effet, à l'heure actuelle, si on enlevait les points obtenus par les deux joueuses l'année dernière dans les tournois jusqu'à Roland-Garros, la Biélorusse serait devant. Autant dire que le duel en finale du Majeur parisien est bien attendu...