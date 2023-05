Nadal : Frayeur avant Roland-Garros, son clan annonce la couleur

La rédaction

Rafael Nadal n’a pas rejoué un seul match depuis le début d’année et une défaite au 2ème tour de l’Open d’Australie. Suite à une blessure au Psoas, le champion espagnol enchaîne les forfaits dans des tournois majeurs, alors que Roland-Garros débute désormais dans un mois. Mais son entraîneur Carlos Moya a tenu à s’exprimer sur la condition du Taureau de Manacor.

C’est la question que tout le monde se pose. Rafael Nadal sera-t-il au rendez-vous à la Porte d’Auteuil le 28 mai prochain ? Après de nombreux mois d’absences, le joueur 14 fois vainqueur de Roland-Garros n’a toujours pas repris la compétition officielle. Mais si en 2020, l’Espagnol avait réussi à remporter les Internationaux de France malgré une préparation quasi-inexistante, la situation semble être bien différente 3 ans plus tard.

« L’objectif est d’être à Rome » pour Nadal selon son entraîneur

Dans un entretien accordé à l’Équipe , l’entraîneur de Rafa Nadal, Carlos Moya, est revenu sur les prochaines échéances du champion âgé de 36 ans. « Nadal à Roland-Garros ? C’est la question à un million de dollars. Nous avançons jour après jour. Nous espérons y arriver, mais nous avons eu quelques frayeurs ces dernières semaines, ces derniers mois. En fin de compte, c’est un être humain et nous essayons de ne pas surcharger son corps et de ne pas forcer la machine. Évidemment, nous voulons jouer et l’objectif est d’être à Rome, et s’il n’y est pas, d’essayer d’être à Paris » .

Nadal est « une bête de compétition » selon Carlos Moya