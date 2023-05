Roland-Garros, Nadal... Alcaraz fait un voeu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Irrésistible depuis son retour à la compétition en février dernier, Carlos Alcaraz enchaîne les belles semaines et après la défense de son titre à Madrid, il redeviendra numéro 1 mondial après le Masters 1000 de Rome. A quelques semaines de Roland-Garros, l'Espagnol se positionne en tant que principal favori mais il souhaite aussi voir le retour d'un certain Rafael Nadal en pleine possession de ses moyens.

Plus les semaines passent, plus la domination de Carlos Alcaraz sur le circuit se fait ressentir. Pourtant, l'Espagnol n'a pas encore eu l'occasion de croiser la route de Novak Djokovic, avec qui il livre un combat pour le trône depuis de nombreuses semaines. En arrivant numéro 1 à Roland-Garros, Alcaraz a confié qu'il souhaitait se battre contre les meilleurs. Un retour de Rafael Nadal se fait attendre.

Grand favori à Roland-Garros ?

Au vu du niveau affiché ces derniers mois pour enchaîner 29 victoires et seulement 2 défaites, Carlos Alcaraz se positionne peut-être en tant que principal favori pour le prochain Roland-Garros. Ces derniers temps, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont connu quelques difficultés mais il ne veut faire d'ombre à aucun candidat. « Il y a Tsitsipas, Djokovic est toujours favori, Rafa s'il y est, ce sera toujours son tournoi. Je me mets dans cette liste, parce que je joue à un bon niveau, j'ai des bons résultats et de la confiance » a-t-il confié il y a quelques jours.

« J'espère le voir à 100% »

Alors qu'il a souvent confié qu'il voulait faire face aux meilleurs pour gagner les grands titres, Carlos Alcaraz a également glissé un petit mot pour Rafael Nadal, son illustre aîné. « S'il a décidé de ne pas aller à Rome, c'est qu'il n'est pas prêt. C'est triste de le voir manquer des tournois, surtout la tournée sur terre battue qui est très particulière pour lui. J'espère pouvoir le voir à Roland-Garros à 100 %, c'est ce que le monde du tennis veut » a-t-il commenté. Une chose est sûre, un duel entre les deux Espagnols serait un moment incroyable.

Enfin un duel face à Djokovic ?

En allant chercher à nouveau la place de numéro 1 mondial après Rome, Carlos Alcaraz a surtout l'occasion d'enfin défier directement son adversaire principal. Les deux hommes ne sont plus apparus dans le même tableau depuis le Masters 1000 de Bercy en novembre dernier, une éternité. Une finale au sommet ferait plaisir à beaucoup de fans...