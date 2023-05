Roland-Garros : Frayeur pour Nadal, Alcaraz fait une annonce fracassante

Benjamin Labrousse

Sujet à de nombreux pépins physiques depuis quelques mois, Rafael Nadal laisse planer le doute sur sa présence à Roland-Garros à la fin du mois de mai. Habituel grand favori de l’événement, l’Espagnol ne semble toujours pas prêt à reprendre la compétition. Pour Carlos Alcaraz, malgré sa blessure, Nadal peut s’avérer performant du côté de la Porte d’Auteuil.

Rafael Nadal réussira-t-il à remporter un 15ème titre à Roland-Garros cette année ? Si le T aureau de Manacor semble intouchable lorsque ce dernier foule le court du tournoi français, sa blessure au Psoas contractée en janvier dernier durant l’Open d’Australie inquiète les observateurs. Car désormais âgé de 36 ans, Nadal n’a pas rejoué le moindre match depuis Melbourne.

Roland-Garros : La dernière chance de Nadal ! https://t.co/QHlp4tfxS0 pic.twitter.com/zB9VHFfZX2 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Alcaraz « espère » que Nadal sera présent à Roland-Garros

Qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Madrid, Carlos Alcaraz en a profité pour répondre aux questions des journalistes sur un possible retour de Rafael Nadal, son compatriote. « Le retour de Rafa est toujours une bonne nouvelle, c’est l’un des meilleurs de l’histoire et nous voulons le voir dans tous les tournois. Je le dis en tant que joueur et en tant que fan de tennis, j’aime le voir concourir et apprendre de lui. C’est dommage que nous n’ayons pas pu le voir en compétition ces derniers mois. J’espère qu’il sera présent à Rome, puis à Roland Garros, où il sera un rival à battre » déclare le joueur de 19 ans dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Rafa est Rafa », Alcaraz toujours convaincu du niveau de Nadal