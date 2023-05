Nadal et Djokovic en méforme... Roland-Garros en danger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A maintenant moins d'un mois de Roland-Garros, les deux plus grands champions du tennis actuel n'affichent pas encore une forme étincelante. Rafael Nadal, blessé depuis l'Open d'Australie, arrivera dans une situation totalement inédite pour lui en termes de préparation alors que son rival Novak Djokovic a débuté difficilement sur l'ocre cette année, gêné par une douleur au coude.

Jamais Rafael Nadal et Novak Djokovic ne sont apparus autant en difficulté à l'approche de Roland-Garros. Forcément, avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de rester au top tout le temps et cette mauvaise passe pourrait profiter à d'autres jeunes joueurs en quête de succès. Depuis 2005, Rafael Nadal a rarement partagé son titre à Paris mais cette année, il pourrait figurer plus loin dans le rang des favoris...

Deux champions inévitablement en difficulté

Avec deux victoires et deux défaites pour ses débuts sur terre battue cette année, Novak Djokovic a vraiment besoin de temps pour s'acclimater à la surface, comme c'était le cas ces dernières années. Le Serbe doit en plus rajouter une gêne au coude puisqu'il a été mis en difficulté sur son service à de nombreux reprises. Rafael Nadal, lui, retrouve à peine le chemin de l'entraînement après des semaines de galère puisqu'il a confié que sa blessure contractée en Australie ne s'était toujours résorbée.

Une situation unique

Pour de nombreux observateurs, la situation autour de Nadal et Djokovic est de plus en plus préoccupante mais surtout c'est un signe que l'on se rapproche doucement de la fin. « Le fait que Novak, pour le moment, ne trouve pas son tennis, qu’il soit un peu blessé, le fait que Rafa soit maintenant blessé depuis longtemps et qu’il était censé revenir pour jouer ces tournois sur terre battue avant Roland‐Garros et qu’il ne soit pas en mesure de le faire, placent les deux plus grands joueurs dans une situation très étrange et unique. Et cela ouvre le champ à beaucoup d’autres joueurs. C’est la raison pour laquelle la compétition est aussi ouverte qu’elle peut l’être » a déclaré récemment Patrick Mouratoglou, jamais avare lorsqu'il s'agit de donner son avis.

Un tournoi très ouvert ?

Même si Nadal et Djokovic ont encore beaucoup de temps pour se refaire une santé, le tournoi de cette année semble plus ouvert que jamais. En tout cas, plus que ces 20 dernières années. Ces dernières semaines, un nom ressort du lot : celui de Carlos Alcaraz, déjà à 25 victoires pour 2 défaites alors qu'il a commencé sa saison un mois après les autres.