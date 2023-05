Roland-Garros : Stupeur pour Djokovic, il calme tout le monde

La rédaction

Alors que le tournoi de Roland-Garros commence dans un peu moins d’un mois, l’état de forme actuel de Novak Djokovic inquiète. Le Serbe a clairement manqué son début de saison sur terre-battue pour l’instant. Mais pour l’ancien joueur Jimmy Connors, le numéro un mondial sait parfaitement gérer ses temps faibles.

L’Open d’Australie et puis plus rien. Éblouissant à Melbourne en début d’année, Novak Djokovic est depuis quelque temps à l’arrêt. Le Serbe n’a remporté aucun tournoi depuis son sacre lors du premier Grand Chelem de l’année. Mais c’est surtout son rythme étrange qui inquiète ses plus fidèles observateurs. Car après avoir manqué les monuments américains (Indian Wells et Miami) par rapport à sa situation vaccinale, Djokovic a clairement manqué son entrée en lice sur terre-battue, que ce soit à Monte-Carlo (élimination en 8èmes de finale), ou encore lors de l’ATP 250 de Banja Luka en Bosnie récemment (élimination en quarts).

Nadal et Djokovic absents, il jubile déjà https://t.co/TWUibCkWkm pic.twitter.com/dOo1FCna9f — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Pour Djokovic ne pas se décourager est « important » selon Jimmy Connors

Dans son podcast Advantage Connors , l’ancien octuple vainqueur de Grand Chelem Jimmy Connors s’est exprimé à propos de la situation du Serbe. Selon l’Américain, Novak Djokovic ne va clairement pas se laisser abattre suite à ses contre-performances récentes. « J’utilise toujours le mot « décourager » parce que si vous vous découragez et que vous vous rabaissez, il est parfois difficile de s’en sortir. Ne pas se décourager est une chose importante. Novak est là depuis assez longtemps et il a tout gagné » .

Djokovic « sait ce que c’est » d’être en méforme affirme Jimmy Connors