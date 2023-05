Tennis - Rome : Battre Nadal et Djokovic, aussi dur qu'à Roland-Garros ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Troisième étape dans cette saison de terre battue parmi les Masters 1000, Rome possède une histoire remplie mais au palmarès les mêmes noms ont souvent circulé, en particulier ces dernières années. En effet, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont clairement réussi à établir une marge par rapport aux autres dans ce tournoi, un titre qu'ils ont remporté 16 fois à eux deux. En 2023, la tendance pourrait changer nettement puisque les deux champions n'arrivent peut-être pas dans les meilleures conditions...

Désormais les deux plus grands joueurs de l'histoire du tennis en termes de palmarès, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont souvent combattu sur les courts du Foro Italico durant leur carrière. En effet, après Roland-Garros où ils se sont affrontés 10 dix fois, Rome arrive en deuxième position avec 9 confrontations. Mais surtout, le reste de la concurrence a souvent eu du mal à les arrêter dans la capitale italienne, un tournoi qui ressemble beaucoup aux conditions présentes à Roland-Garros.

16 titres en 18 éditions

Depuis l'arrivée de Rafael Nadal au plus haut niveau, en 2005, le tournoi de Rome a souvent vu l'Espagnol remporter le titre. 10 fois, pour être exact, au terme de finales dantesques lors des premières années quand il fallait encore jouer en 3 sets gagnants. Depuis cette date, les deux rivaux ont remporté 16 titres sur les 18 éditions de la compétition, ne laissant la place au palmarès qu'à Andy Murray et Alexander Zverev en 2016 et 2017.

9 grands duels

Rafael Nadal et Novak Djokovic ont croisé le fer à 9 reprises à Rome, pour un total de 6 victoires à 3 en faveur de l'Espagnol. Sur neuf de ces confrontations, six ont même eu lieu lors de la finale. En revanche, pas sûr qu'on ait le droit à un 10ème duel romain un jour, au vu des difficultés des deux hommes ces derniers temps et en raison du forfait de l'Espagnol. En attendant, ils en sont à 30 victoires à 29 en faveur du Serbe...

Pas dans le coup en 2023 ?

A moins d'une semaine du début du tournoi, Rafael Nadal vient tout juste d'annoncer son forfait. Blessé depuis l'Open d'Australie, le Majorquin veut prendre son temps pour revenir au meilleur des moments. A 37 ans, il n'a pas vraiment le droit de prendre des risques, tout comme Novak Djokovic. Ce dernier est en difficulté avec son coude depuis quelque temps et il a zappé Madrid pour mieux préparer la défense de son titre. Mais on a l'impression que Carlos Alcaraz a passé un nouveau cap et qu'il sera bien difficile à arrêter...