Le bourreau de Djokovic lâche une bombe sur Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur d'un match étonnant face à Novak Djokovic à Monte-Carlo il y a quelques semaines, Lorenzo Musetti a décroché la plus belle victoire de sa carrière. Derrière Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou Holger Rune, il semble être le jeune le plus fort. 18ème mondial cette semaine, l'Italien n'a pas encore changé de dimension mais il a déjà fait preuve d'un talent fou.

Titré à Hambourg l'année dernière en battant Carlos Alcaraz en finale, Lorenzo Musetti a confirmé les attentes placées en lui. Le jeune Italien de 21 ans est en pleine progression ces derniers mois mais la terre battue semble être sa surface de prédilection. En battant Novak Djokovic à Monte-Carlo, il a peut-être eu un déclic qui l'a fait comprendre qu'il pouvait battre n'importe qui sur le circuit.

Un futur champion ?

Quand on joue face aux légendes du tennis, on apprend forcément énormément d'un coup. Pour Lorenzo Musetti, l'éclosion a sûrement eu lieu en huitièmes de finale de Roland-Garros en 2021, lorsqu'il a mené 2 sets à 0 face au Serbe. Il s'était écroulé ensuite et n'avait pas existé lors de leurs deux duels en 2022 mais il a réussi un sacré exploit à Monte-Carlo. Catégorisé comme un joueur capable de gagner des grands titres à l'avenir, il va peut-être finir par s'inviter à la fête.

Federer, une idole

Repéré pour son immense talent, Lorenzo Musetti a aussi dû faire face aux critiques concernant sa façon d'aborder les matches. L'Italien a un beau revers à une main et un toucher exceptionnel, un peu à la manière de Roger Federer. Mais à son arrivée sur le circuit, il s'est peut-être trop regardé jouer en voulant pratiquer le plus beau tennis. D'ailleurs, il n'a pas encore réalisé tous ses rêves : « Mon rêve était de jouer contre Federer, mais il a pris sa retraite. J’ai joué contre lui à l’entraînement, mais ce n’est pas la même chose de se tester et d’entrer sur le court contre une légende comme lui. Je pense que ce sera la même chose avec Nadal. »

Un duel avec Nadal redouté