Le clan Nadal confirme, il va revenir !

A cause de sa blessure au psoas à l'Open d'Australie, la saison 2023 de Rafael Nadal n'a jamais vraiment démarré. Le Majorquin n'a pas joué depuis plus de trois mois et il ne cesse de repousser son retour, la faute à une guérison lente qui nécessite encore plus de repos. Cependant, le clan du champion multiplie les prises de parole optimistes ces derniers temps, alors qu'un retour à Rome semble plausible.

Très vite, on avait bien compris que Rafael Nadal ne ferait son retour à la compétition que lorsque la saison sur terre battue pointerait le bout de son nez. Les séances d'entraînement laissaient entrevoir la possibilité de le voir dès Monte-Carlo mais il a finalement dû y renoncer, tout comme Barcelone et Madrid. Désormais de retour à l'entraînement, les dernières nouvelles sont plutôt positives et c'est Carlos Moya, son coach, qui en a fait part à L'Equipe .

« Rafa est un guerrier »

D'abord annoncé très tôt à Monte-Carlo pour son premier tournoi, les fans ont très vite compris qu'il fallait plus de temps. Dans sa carrière, Rafael Nadal n'a jamais joué aussi peu sur terre battue avant Roland-Garros et il y a bien de quoi s'inquiéter. « Bien sûr que ce sont des moments difficiles parce qu'on a raté des tournois qu'on adore, mais Rafa est un guerrier, avec un mental indestructible et quand sera arrivé le moment de revenir, nous serons très motivés » a confié Carlos Moya, qui connaît très bien son joueur.

Roland-Garros : La dernière chance de Nadal ! https://t.co/QHlp4tfxS0 pic.twitter.com/zB9VHFfZX2 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

Des dernières nouvelles rassurantes

En annonçant son forfait pour Madrid, Rafael Nadal faisait de terribles révélations concernant sa blessure, toujours pas guérie. Le Majorquin avait donc arrêté provisoirement les entraînements mais ces derniers jours, il a repris le chemin des courts avec succès. « On se retrouve mardi à Manacor. Notre rythme ? On fait plus ou moins une heure et demie par jour et on continue à avancer au jour le jour. Il ne s'agit même pas d'être optimiste ou négatif, juste d'observer au quotidien l'état de sa progression » déclare Carlos Moya.

Retour à Rome pas encore en tête