Tennis - Rome : Répétition générale avant Roland-Garros !

Alexis Poch - Journaliste

Troisième étape parmi les Masters 1000 sur terre battue, le tournoi de Rome démarre par les qualifications ce lundi avant le grand tableau mercredi. Au milieu des grandes statues de marbre, les meilleurs joueurs de la planète se défieront dans des conditions similaires à celles qu'ils connaîtront trois semaines plus tard à Roland-Garros. Ce tournoi donne régulièrement de gros indices sur ce qu'il se passera lors de la quinzaine parisienne...

Après les titres d'Andrey Rublev à Monte-Carlo et de Carlos Alcaraz à Madrid, les meilleurs joueurs de la planète tenteront de décrocher le trophée de Rome. Dans l'histoire récente, on a souvent vu que ceux qui réussissent à s'exprimer à Rome le font également à Roland-Garros. Pas de hasard : les conditions similaires aident grandement avec la proximité des deux tournois dans le calendrier.

Une vraie répétition ?

Des trois Masters 1000 sur terre battue, Rome est certainement celui qui se rapproche le plus de Roland-Garros. A Madrid, les conditions sont bien différentes en raison de l'altitude et les serveurs sont plus avantagés. A Monte-Carlo, les conditions de jeu sont similaires mais c'est un tournoi qui arrive parfois un peu vite. C'est souvent un tournoi de transition entre le dur et la terre, où les surprises ne sont pas rares. A Rome en revanche, les joueurs ont bien Roland-Garros en tête et ce sera encore le cas puisque le tournoi débutera le 28 mai prochain.

Tennis : Toutes les infos à savoir sur le tournoi de Rome https://t.co/02jnnHttYz pic.twitter.com/MGnNB3Ueq3 — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Nadal et Djokovic souvent au combat

Ce n'est pas pour rien que Rafael Nadal et Novak Djokovic ont dominé les débats à Rome ces 20 dernières années. Si à Roland-Garros le Majorquin a largement pris les devants, il a souvent dû affronter son rival serbe. 10 fois exactement, contre 9 duels à Rome. Depuis 2005, les deux hommes ont remporté 16 des 18 dernières éditions : 10 pour Nadal, 6 pour Djokovic. Dans les face-à-face en terre romaine, c'est aussi le Majorquin qui triomphe avec 6 victoires. C'est bien l'endroit où ils ont le plus battu le fer.

Un tournoi sans surprises ?

C'est sûrement le Masters 1000 où il y a le moins de surprises. Tous ceux qui ont réussi à aller loin ces dernières années ont aussi performé à Roland-Garros, à quelques exceptions près. En dehors de Nadal et Djokovic, Andy Murray s'était imposé en 2016 face au Serbe avant de perdre en finale à Paris quelques semaines plus tard face au même adversaire. Il n'y a bien qu'Alexander Zverev, vainqueur en 2017, qui avait pris la porte dès le premier tour ensuite lors du Grand Chelem parisien.